V Hanoji zavřeli nejslavnější atrakci. Ulici, kterou denně projíždějí vlaky

„Vlaková ulice“ získala svůj věhlas především díky uživatelům sociální sítě Instagram. Právě instagrammeři zde velmi rádi pózovali při pořizování selfie, trasa však v posledních letech lákala i tisíce dalších turistů, kteří měli rádi její atmosféru, zvláště při průjezdu soupravy. Od čtvrtka však už nemohou. Hanojské úřady z ulice vykázaly veřejnost z bezpečnostních důvodů, píše britský The Guardian.



Trasa vedoucí centrem Hanoje byla podle úřadů zavřena proto, aby už lidi dále nelákala k pořizování nebezpečných snímků. Policie dokonce na na několika místech postavila zábrany, k nelibosti mnohých turistů.

„Jsem zklamaný, protože tady nemohu pořídit snímek, který jsem chtěl,“ říká jeden malajských turistů. Zatímco některé zahraniční návštěvníky zábrany odradily, našli se i tací, kteří je přelezli a s projíždějícím vlakem se vyfotili stejně.

Trať o metrovém rozchodu procházející přímo centrem Hanoje je koloniálního data, kdysi sloužila k dopravě lidí i rozvozu zboží někdejší francouzské Indočíny. Vede z hlavního města do Ho Či Minova Města na jihu země a komunistický režim jejích služeb využívá dodnes.

Zmíněná Stará Čtvrť ještě nedávno patřila k nebezpečným částem města, kde vládli narkomané a squatteři, teprve nástup turismu a především sociálních sítí její charakter změnil a ze zapomenutého kouta města se stalo jedno z nejautentičtějších zákoutí Hanoje.

S nástupem popularity místa šel ruku v ruce i rozvoj místní infrastruktury, podél trati vznikly krámky i kavárny, scházejí se zde obchodníci se vším možným. Právě oni jsou těmi, kdo si na nové úřední nařízení stěžují nejvíce. Argumentují, že navzdory nebezpečí se tady nikdy nikomu nic nestalo.

„Nikdy zde nebyla žádná nehoda,“ říká Le Tuan An, provozovatel jedné z kaváren přímo u kolejí. „V porovnání s jinými částmi města doslova zaplněných dopravou a především mopedy je to zde nesrovnatelně bezpečnější,“ pokračuje kavárník podle The Guardianu.

I tak zde úřady instalovaly kromě zábran i cedule upozorňující na zákaz vstupu i fotografování.

„Je strašná škoda, že do Hanoje přijíždějí lidé z celého světa jenom proto, aby viděli vlak projíždějící mezi lidmi, ale nemohou,“ říká zklamaně britská turistka Harriet Hayesová. „Řekli nám, že prostě máme jít pryč,“ uzavírá podle The Guardianu smutně Britka.

Hanojská Stará Čtvrť je kromě Ho Či Minova mauzolea, Královské citadely anebo vodního loutkového divadla jedním z největších turistických lákadel hlavního města Vietnamu. Ročně se do spletitých uliček dýchajících jedinečnou atmosférou města vydávají statisíce turistů.

Jestli je místo uzavřené natrvalo, hanojské úřady nezveřejnily.