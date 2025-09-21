Čína je jejich soupeř i partner. Bambusová taktika se Vietnamu vyplácí, říká Kmoníček

Premium

Fotogalerie 10

Hynek Kmoníček | foto: Radek Vebr, MAFRA

Josef Hympl
  13:00
Proč letos v severočeské Chrastavě odhalili pamětní desku někdejšímu vietnamskému komunistickému vůdci Ho Či Minovi? Čím to, že se ještě dnes na severu Vietnamu domluvíte česky mnohem častěji než v jižní části této rozlehlé země, čtyřikrát větší než Česko? A co má společného vietnamská uhelná elektrárna Mong Duong 2 s pražskou Slavií? To vysvětluje z pozice své aktuální funkce velvyslance ve Vietnamu matador české diplomacie Hynek Kmoníček.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Mám kamaráda fotografa, který hodně cestuje po světě a ve Vietnamu byl opakovaně. Vyprávěl mi, že v některých regionech téhle země narazil na poměrně dost starších lidí, kteří mluví obstojně česky.
Českou zkušeností mohlo v minulosti projít až okolo 300 tisíc Vietnamců ze severu kvůli spolupráci s naším minulým režimem (díky mezivládní dohodě komunistického Československa se severním Vietnamem pobývaly u nás mezi lety 1956 a 1967 a později zejména po roce 1973 desetitisíce Vietnamců, hlavně kvůli odborné přípravě na dělnické a technické profese, pozn. red.). Samozřejmě, že to je i dnes znát. Čím budete ve Vietnamu severněji, tím bude znalost češtiny vyšší, a obráceně. Takže v Hanoji na lidi s českou zkušeností narazíte poměrně snadno, na rozdíl od Ho Či Minova Města, někdejšího Saigonu, kde zase mnohem více lidí mluví anglicky.

Vietnamština je nekompromisní jazyk. Buď to vyslovíte stoprocentně dobře, nebo vám v lepším případě nikdo nerozumí, v horším to znamená úplně něco jiného.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Muže u Běchovic srazil vlak, na železnici v neděli zemřeli už tři lidé

Na železnici v neděli zemřeli již tři lidé. Zatím poslední obětí je muž, kterého kolem poledne srazil vlak v Praze mezi Libní a Běchovicemi. Řekl to mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Provoz...

21. září 2025  13:42

Gočárův venkovský unikát. Kubistická vila v Libodřicích vítá nově návštěvníky

Přestože obec Libodřice nedaleko Kolína vypadá na první pohled nenápadně a většinu z ní tvoří hospodářská stavení, ukrývá nečekaný poklad. Právě v obci s přibližně třemi stovkami obyvatel stojí...

21. září 2025  13:06

Čína je jejich soupeř i partner. Bambusová taktika se Vietnamu vyplácí, říká Kmoníček

Premium

Proč letos v severočeské Chrastavě odhalili pamětní desku někdejšímu vietnamskému komunistickému vůdci Ho Či Minovi? Čím to, že se ještě dnes na severu Vietnamu domluvíte česky mnohem častěji než v...

21. září 2025

Ruské stíhačky nad Estonskem bude mimořádně řešit Rada bezpečnosti OSN

Narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN, uvedla to v neděli estonská diplomacie, která o svolání rady...

21. září 2025  12:39,  aktualizováno  12:52

Dálnici D1 uzavřely u Jažlovic tři řetězové nehody blízko sebe, bouralo jedenáct aut

Dálnici D1 v neděli uzavřely poblíž Jažlovic u Prahy na 13. kilometru ve směru na Prahu tři nehody, které se staly blízko sebe. Předběžně jde celkem o 11 vozů. Na místě zasahovaly všechny záchranné...

21. září 2025  11:51,  aktualizováno  12:37

Třeba zažijeme rumunský scénář, reagoval Ševčík na soud kvůli možným koalicím

Do sněmovních voleb zbývají dva týdny. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se do sebe pustili zástupci koaličních a opozičních stran. Tématem byl také Ústavní soud, který má...

21. září 2025  11:39,  aktualizováno  12:09

Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Uvedli to ukrajinští úředníci, podle nichž se...

21. září 2025

Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu. Navzdory Trumpovi

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát. Uvedl to místopředseda vlády a ministr spravedlnosti David Lammy. Potvrdil tak...

21. září 2025  7:33,  aktualizováno  11:57

Exministr dopravy Kremlík chce zpět do politiky. Pro funkci si nejdu, tvrdí

Právník, bývalý ministr dopravy, zakladatel a ředitel Středoevropského institutu pro rozvoj dopravy Vladimír Kremlík se vrací do politiky. Coby lídr středočeské kandidátky hnutí Přísaha kandiduje do...

21. září 2025  11:30

Boj o třetí místo mezi Starosty a SPD pokračuje, těsně by uspěli i Motoristé

Volby do Sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo opět hnutí ANO, které by získalo 30,9 procenta. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 19,5 procenty. Třetí příčka...

21. září 2025  11:09,  aktualizováno  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dny NATO v Ostravě vrcholí. Duka tradičně požehnal novým policistům a hasičům

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba do pěti hodin odpoledne mnoho...

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  11:15

„Jíme žrádlo pro zvířata.“ Rozvrácený Súdán hladoví, děti umírají na podvýživu

Ve Fáširu na západě Súdánu přijme poslední fungující nemocnice desítky podvyživených dětí. Dospělí je nemají čím nakrmit, zbývá jen pasta obvykle dávaná zvířatům. Kvůli občanské válce, která v zemi...

21. září 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.