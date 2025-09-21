Mám kamaráda fotografa, který hodně cestuje po světě a ve Vietnamu byl opakovaně. Vyprávěl mi, že v některých regionech téhle země narazil na poměrně dost starších lidí, kteří mluví obstojně česky.
Českou zkušeností mohlo v minulosti projít až okolo 300 tisíc Vietnamců ze severu kvůli spolupráci s naším minulým režimem (díky mezivládní dohodě komunistického Československa se severním Vietnamem pobývaly u nás mezi lety 1956 a 1967 a později zejména po roce 1973 desetitisíce Vietnamců, hlavně kvůli odborné přípravě na dělnické a technické profese, pozn. red.). Samozřejmě, že to je i dnes znát. Čím budete ve Vietnamu severněji, tím bude znalost češtiny vyšší, a obráceně. Takže v Hanoji na lidi s českou zkušeností narazíte poměrně snadno, na rozdíl od Ho Či Minova Města, někdejšího Saigonu, kde zase mnohem více lidí mluví anglicky.
Vietnamština je nekompromisní jazyk. Buď to vyslovíte stoprocentně dobře, nebo vám v lepším případě nikdo nerozumí, v horším to znamená úplně něco jiného.