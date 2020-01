VIDEO: Muž se vloupal do Taco Bell. Udělal si svačinu a usnul pod linkou

Hladový a unavený zloděj se do pobočky řetězce rychlého občerstvení Taco Bell ve městě Lawrenceville vloupal 25. prosince oknem kolem půlnoci. Podle BBC tam chtěl ukrást elektroniku.

S tím, že by ho mohli chytit, si příliš starosti nedělal. A když už bylo kolem tolik jídla, rozhodl se, že se na další část svého plánu posilní. Zapnul fritézu a uvařil si rychlou svačinku. Co měl dobrého, média neuvádějí. Ovšem vzhledem k nabídce Taco Bellu to zřejmě byla tortilla nebo jiná pochoutka mexické kuchyně.

Po večeři si ustlal na zemi a podle policie si dopřál zhruba tříhodinového šlofíka. Když se vzbudil, sebral laptop a tablet a odešel. Dalo by se říct nepozorovaně, nebýt bezpečnostních kamer, které celou eskapádu natočily.

Záznam s veřejností sdílela policie, která „muže tmavé pleti v černých teplácích, černé mikině a černých teniskách“ dosud nechytila, uvádí server ABC News.