VIDEO: Ruský bizár. Převáželi vrtulník pickupem, dopadlo to jako obvykle

Vrtulník sovětské konstrukce Rusové patrně upevnili přímo na ložnou plochu osobního vozidla. Během jízdy však automobil nedokázal kvůli vysokému těžišti a hmotnosti vrtulníku udržet rovnováhu. Auto se prudce rozkolébalo a následně se kompletně překlopilo na bok spolu s vrtulníkem. Řidič automobilu z vozu nicméně stihl vyskočit.
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Vrtulníku s ruskými propagandisty došlo palivo. Spadl do škarpy
Celý incident se odehrál na polní cestě v Krasnodarském kraji v Ruské federaci. Záběry nezvládnutého transportu vrtulníku zachytili na video překvapení kolemjdoucí a místní.
„Další den v Absurdistánu,“ zní jeden z komentářů pod videem na síti X. Jiné se videu vysmívají. „Národ plný retardů,“ zní další komentář.
Vrtulník Mi-2 sloužil dříve k dopravě cestujících zdravých i raněných, k dopravě materiálu, létal jako zemědělský nebo hasicí, také jako policejní nebo záchranářský a v řadě dalších verzí. A jak je vidět, mnoho exemplářů typové řady Mi-2 stále létá.