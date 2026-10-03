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VIDEO: Ruský bizár. Převáželi vrtulník pickupem, dopadlo to jako obvykle

Autor:
  19:41
K bizarní nehodě došlo v ruském Krasnodarském kraji, kde se místní obyvatelé pokusili převézt vrtulník Mi-2 na střeše pickupu. To skončilo převrácením celého vozidla i s helikoptérou.

Vrtulník sovětské konstrukce Rusové patrně upevnili přímo na ložnou plochu osobního vozidla. Během jízdy však automobil nedokázal kvůli vysokému těžišti a hmotnosti vrtulníku udržet rovnováhu. Auto se prudce rozkolébalo a následně se kompletně překlopilo na bok spolu s vrtulníkem. Řidič automobilu z vozu nicméně stihl vyskočit.

Vrtulníku s ruskými propagandisty došlo palivo. Spadl do škarpy

Celý incident se odehrál na polní cestě v Krasnodarském kraji v Ruské federaci. Záběry nezvládnutého transportu vrtulníku zachytili na video překvapení kolemjdoucí a místní.

„Další den v Absurdistánu,“ zní jeden z komentářů pod videem na síti X. Jiné se videu vysmívají. „Národ plný retardů,“ zní další komentář.

Vrtulník Mi-2 sloužil dříve k dopravě cestujících zdravých i raněných, k dopravě materiálu, létal jako zemědělský nebo hasicí, také jako policejní nebo záchranářský a v řadě dalších verzí. A jak je vidět, mnoho exemplářů typové řady Mi-2 stále létá.

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VIDEO: Ruský bizár. Převáželi vrtulník pickupem, dopadlo to jako obvykle

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K bizarní nehodě došlo v ruském Krasnodarském kraji, kde se místní obyvatelé pokusili převézt vrtulník Mi-2 na střeše pickupu. To skončilo převrácením celého vozidla i s helikoptérou.

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