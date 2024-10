VIDEO: Britskou vesničku ucpal zaseknutý kamion, musel ho zvednout jeřáb

O dramatickém dění v jinak klidné vesničce se mnoho místních, jak už to tak bývá, dozvědělo v rámci diskuzní skupiny v aplikaci WhatsApp. „V pondělí najednou začaly do naší skupiny padat zprávy,“ popisuje Colin Brown, hrdý obyvatel Forderu. Na místo dorazila policie, oblast uzavřela a zřídila dopravní objížďku. „Tak nějak jsme si mysleli, že ten náklaďák do druhého dne odstraní,“ vypráví Brown.

Jenže tak jednoduché to nebylo. Záchranná operace se protáhla na dva dny. Nejprve bylo potřeba z nákladového prostoru vyložit veškeré zboží, převážně osivo. Ve vesničce museli odpojit i přívod elektřiny, až ve středu dopoledne na místo dorazil jeřáb společnosti Macsalvors.

Šéf záchranného týmu Dougie Smith popsal, že nejprve bylo potřeba odpojit tahač. Následně pod návěsem protáhli speciální popruhy. „Vlastně to nebylo nic složitého, přímočará akce. Museli jsme jenom dát stranou rozvody elektřiny, abychom se dostali na místo s jeřábem,“ popsal.

„Pak už to šlo jedna báseň, odvedli jsme svou práci a všichni se mohli vrátit ke svým životům,“ dodal. Když se návěs vznášel vysoko nad vesničkou, místní obyvatelé zachráncům tleskali a aplaudovali. Akci pochopitelně sledoval i Brown, podle kterého nejde o první podobný případ v jeho domovině.

„Už se to jednou stalo, někdy v roce 2007. Přitom na obou stranách vesnice máme cedule, kde je jasně napsáno, aby sem nevjížděla velká auta a náklaďáky. Je tady jedna strašně úzká zatáčka do pravého úhlu. Pak to takhle dopadá. Na druhou stranu, je to ta nejzajímavější věc, co se u nás za posledních šestnáct let stala,“ dodal.