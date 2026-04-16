Video v režii Íránu: Ježíš shodil Trumpa do pekla. Nechutné, reagoval Hegseth

Íránská ambasáda v Tádžikistánu upravila kreativní výtvor amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se pomocí AI technologie stylizoval do role Spasitele. V íránském videu Ježíš samozvaného zachránce lidstva shazuje do pekla. Americký ministr obrany Pete Hegseth označil video za nechutné.

Íránská ambasáda v Tádžikistánu na svých sociálních sítích zveřejnila video vytvořené umělou inteligencí, které odpovídá na kontroverzní příspěvek Donalda Trumpa. Americký prezident se rovněž pomocí AI obrázku stylizoval do role Spasitele, což mu vyneslo kritiku americké křesťanské obce. Lídr USA má na sobě bílé roucho a svým dotekem léčí nemocného.

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši Kristovi.
Obrázek, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social.
Americký prezident Donald Trump (2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
V íránské verzi na scénu přilétá rozlícený Ježíš a Trumpovi zasazuje úder do obličeje. Z prezidenta vytryskne proud krve a v krvavé změti se řítí do pekla.

Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící

Americký ministr obrany Pete Hegseth během své čtvrteční tiskové konference toto video i další tvorbu zkritizoval. „Jsou nechutná a odtržená od reality. Íránská propaganda je založená na lži. I jejich činy jsou lživé,“ vyjádřil se politik.

„Média, která nesou odkaz nenávisti vůči Trumpovi, jsou jako farizejové. Politicky motivovaný odpor vůči prezidentovi vám zabraňuje spatřit brilantnost našich amerických válečníků,“ zaútočil také Hegseth na sdělovací prostředky.

Donaldu Trumpovi křesťanská stylizace nevyšla. Za zveřejnění spasitelského příspěvku schytal kritiku od představitelů amerických evangelikálů a katolíků, kteří výtvor označili za rouhání.

Usmíří si tím věřící? Trump zveřejnil nový obrázek, na kterém ho Ježíš Kristus objímá

Prezident obrázek publikoval den po roztržce s papežem Lvem XIV. Podle lídra USA je hlava katolické církve katastrofou pro zahraniční politiku a „slabá vůči kriminalitě.“

Trump pak zveřejnil další obrázek, na kterém je v družném sepětí s Ježíšem Kristem.

