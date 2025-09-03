VIDEO: Ukrajinský voják se vydával za Rusa. Pak nepřátele zblízka postřílel

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Video ukazuje, jak náš voják pomocí automatické zbraně zlikvidoval dva okupanty. Nejprve je oklamal, aby ho považovali za jednoho z nich. Poté si počkal na vhodný okamžik a oba zabil,“ píše se na telegramovém účtu 425. samostatného útočném pluku Skala, jehož dronaři incident natočili.
Pluk Skala vznikla v roce 2022 jako dobrovolnická jednotka zabývající se především zpravodajskou činností. Později byl reformován na šturmový regiment, zúčastnil se bojů o Bachmut nebo protiofenzivy v Záporožské oblasti. Letos na jaře byla jednotka posílena o tanky a artilerii a utvořila první motocyklové jednotky v řadách ukrajinské armády.