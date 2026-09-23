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VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelují Rusům nové tryskové šáhedy

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  10:22
Ruské tryskové drony nejsou nesestřelitelné, ale zasáhnout je je o dost těžší než u těch turbovrtulových. Úspěšnou likvidaci stroje pohybujícího se rychlostí až 600 kilometrů v hodině nyní oznámili příslušníci jednotky Babaj z 1020. pluku protivzdušné obrany.

Válka na Ukrajině

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Jednotka specializující se na likvidaci velkých ruských kamikaze dronů k sestřelu použila interceptor STING S od společnosti Dyki šeršni (Divocí sršni). Malý stíhač údajně poslední model šáhedu zasáhl do levé části trupu.

Ukrajinci ukázali, jak sestřelují tryskové šáhedy
Ukrajina nasadila do boje dron proti proudovým Šáhedům (19. září 2026)
Tryskový šáhed. Ruský kamikaze dron Geraň-5
Tryskové motory do ruských kamikaze dronů Geraň-5 vyrábí čínská společnost Telefly Telecommunications Equipment.
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O interceptorech STING S se toho zatím moc neví. Podle ukrajinských médií procházejí zkouškami u vybraných jednotek a byly už použity ke zničení deseti proudových šáhedů. Po konci testů by se měla okamžitě rozjet sériová výroba.

Starší modely měly operační dosah 25 kilometrů, dosahovaly maximální rychlosti 280 kilometrů v hodině a byly schopny vystoupat do výšky přes 7 000 metrů. Server Defense Express nedávno informoval, že poslední model dokáže dosahovat rychlosti až 315 kilometrů v hodině.

Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny

Rusové začali tryskovými drony Geraň-4 a Geraň-5 na ukrajinská města ve velkém útočit během letošního léta. Poslední modely šáhedů dosahují rychlostí až 600 kilometrů v hodině, mají dolet až tisíc kilometrů a unesou bojovou hlavici o váze devadesát kilogramů. Ukrajinci jich sestřelují asi 60 procent, u pomalejších turbovrtulových modelů statistika sestřelů převyšovala 90 procent.

Volodymyr Zelenskyj minulý týden představil nový model interceptoru, který by proudové šáhedy dokázal dohnat a sestřelit. Podle prezidenta pracují na vývoji podobných systémů desítky ukrajinských firem a země chce jejich výrobu postupně rozšířit.

Válka na Ukrajině

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