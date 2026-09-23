VIDEO: Ukrajinci ukázali, jak sestřelují Rusům nové tryskové šáhedy

Jednotka specializující se na likvidaci velkých ruských kamikaze dronů k sestřelu použila interceptor STING S od společnosti Dyki šeršni (Divocí sršni). Malý stíhač údajně poslední model šáhedu zasáhl do levé části trupu.
O interceptorech STING S se toho zatím moc neví. Podle ukrajinských médií procházejí zkouškami u vybraných jednotek a byly už použity ke zničení deseti proudových šáhedů. Po konci testů by se měla okamžitě rozjet sériová výroba.
Starší modely měly operační dosah 25 kilometrů, dosahovaly maximální rychlosti 280 kilometrů v hodině a byly schopny vystoupat do výšky přes 7 000 metrů. Server Defense Express nedávno informoval, že poslední model dokáže dosahovat rychlosti až 315 kilometrů v hodině.
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Rusko přešlo na totální válku. Chrlí tryskové šáhedy a láme páteř Ukrajiny
Rusové začali tryskovými drony Geraň-4 a Geraň-5 na ukrajinská města ve velkém útočit během letošního léta. Poslední modely šáhedů dosahují rychlostí až 600 kilometrů v hodině, mají dolet až tisíc kilometrů a unesou bojovou hlavici o váze devadesát kilogramů. Ukrajinci jich sestřelují asi 60 procent, u pomalejších turbovrtulových modelů statistika sestřelů převyšovala 90 procent.
Volodymyr Zelenskyj minulý týden představil nový model interceptoru, který by proudové šáhedy dokázal dohnat a sestřelit. Podle prezidenta pracují na vývoji podobných systémů desítky ukrajinských firem a země chce jejich výrobu postupně rozšířit.