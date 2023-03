VIDEO: Náznak chystané protiofenzivy? Ukrajina koncentrovala těžkou techniku

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov nyní však uvedl, že země by mohla přejít do protiofenzivy až v dubnu nebo květnu, až pro to nastanou výhodnější meteorologické podmínky. Po sérii dílčích vítězství, kdy se Ukrajině na konci loňského léta a během podzimu podařilo osvobodit rozsáhlá území na severovýchodě a jihu země, se ukrajinské síly už téměř pět měsíců soustředí především na obranu.

Hončarenko zveřejnil na svých sociálních sítích video s popisem: „Ukrajinská bojová technika je připravena chránit svůj národ před ruskými živly.“ Ze záznamu je možné rozpoznat některá obrněná vozidla, samohybná děla a tanky. Podle reakcí na sociálních sítích není záznam úplně nejnovější – je tam vidět sníh – a je patrně z Černihivské oblasti ležící severně od Kyjeva.

Reznikov podotkl, že v první polovině jara je půda na Ukrajině mokrá, a proto nelze využívat vozidla s koly, ale pouze ta pásová. Na otázku, kdy Ukrajina nasadí do boje tanky Leopard německé výroby, Reznikov odpověděl, že tomu tak bude právě na začátku protiofenzivy.

Na Ukrajinu už dorazilo několik těchto moderních tanků z Polska, Německa nebo Portugalska. Ukrajinští vojáci, kteří měli dosud v bojích k dispozici jen sovětské tanky, ale už absolvovali výcvik v ovládání německých tanků, se podle Reznikova nyní cítí, jako by ze „žigulíka“ přesedli do mercedesu.

Do koalice zemí ochotných poskytnout Ukrajině tyto stroje se podle dostupných informací dosud zapojilo devět zemí, mezi nimi například Portugalsko, Finsko, Polsko, Norsko, Kanada a Španělsko, které se 15. března zavázaly poslat Ukrajině více než 150 těchto tanků.

Varšava již dodala Ukrajině 14 tanků Leopard 2, 18 jich poslalo už i Německo.

O připravované ukrajinské protiofenzivě se mluví už dlouho. Po odchodu zimy a dostatečném oteplení přichází ten správný čas. Teplejší počasí přináší pro boje lepší podmínky. Nezpevněné terény vyschly a jsou opět bez problémů průjezdné pro vojenská vozidla. Již dříve se spekulovalo, že do ukrajinského nástupu by se mohla zapojit část těžké techniky, kterou počátkem roku přislíbili západní spojenci.

Hončarenko, který video zveřejnil, kritizuje nepřehlednost financování bezpečnostního a obranného sektoru. Podle něho je potřeba ho lépe kontrolovat.

V ukrajinském parlamentu působí od roku 2019, kdy byl zvolen jako nezávislý kandidát v Oděské oblasti. Je členem parlamentní frakce opoziční strany Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka a také patří do ukrajinské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy.