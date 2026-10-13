VIDEO: Ukrajinští speciálové naládovali dům minami, pak ho i s Rusy odpálili

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Na záběrech zveřejněných portálem Censor.net je vidět ukrajinské komando v bleskurychlé akci: speciálové vyskáčou z transportéru M113, popadnou balíky s protitankovými minami a pod příkrovem mlhy je nahážou do přízemí rozstříleného domu.
Než stačí odjet, zaútočí na ně FPV dron a exploduje kousek od jejich obrněného vozidla. Na dalších záběrech je už vidět rychlá evakuace a následná exploze, která část domu srovná se zemí.
Akce se údajně odehrála kdesi u Torecku, tedy ve městě obsazeném Rusy už v únoru 2025. Je tedy možné, že záběry jsou staršího data nebo že Ukrajinci uvádějí jen přibližnou polohu. To však nic nemění na tom, že tuto taktiku skutečně používají.
Dokládají to další záběry z Kosťantynivky, na kterých příslušníci 28. samostatné mechanizované brigády pomocí min TM-62 odpalují paneláky obsazené Rusy.
Bezmála desetikilové protitankové miny vyvinuté ještě v šedesátých letech dostávají nové využití: tanky a další těžká technika se už na frontě skoro nevyskytují, vojáci je proto používají jako výbušniny k demolici budov, případně je shazují z velkých kvadrokoptér typu Baba Jaga.