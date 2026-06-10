VIDEO: Ukrajina otestovala alternativu Patriotů. Prý bude pětkrát levnější

Zatímco jedna americká střela PAC-3 vyjde na zhruba 3,8 milionu dolarů, ukrajinská alternativa má stát přibližně 700 000 dolarů. Fire Point plánuje od srpna vyrábět tři kusy denně. Zbytek systému protivzdušné obrany nazvaného Freyja (včetně radarů a řízení), dodají evropské zbrojovky Hensoldt, Thales či Kongsberg.
Rychlý vývoj a produkci umožňuje válečná ekonomika, která výrazně omezila byrokracii v leteckém a obranném průmyslu, píše britský list Financial Times. Dodávky amerických protiraket výrazně omezila válka na Blízkém východě, kde Američané na obranu svých spojenců musely výrazně sáhnout do svých zásob munice.
„Můžeme ještě na Patrioty spoléhat? Myslím, že ne. Celková průmyslová kapacita USA, soudě podle nedávných událostí kolem Íránu, ukazuje, že Amerika si ty nejlepší zbraně nechá pro sebe,“ řekl britskému listu bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve uvedl, že země kvůli válce proti Íránu intenzivně pracuje na vývoji vlastních a evropských protiraketových kapacit. Fire Point vyrábí například drony s dlouhým doletem, které decimují ruské rafinerie a další cíle hluboko v ruském týlu.
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Střela FP-7.x údajně může zasáhnout cíle pohybující se až ve výšce 25 kilometrů a je prý dostatečně rychlá na ničení balistických raket. Na rozdíl od střel do Patriotů však v závěrečné fázi využívá navádění na tepelný zdroj. Podle expertů se tak možná nechá snáze zmást klamnými cíli.
Podpis zbrojovky Fire Point pod hlasitě inzerovaným projektem ovšem vzbuzuje také pochyby. Společnost se před válkou zabývala filmovou produkcí a štědré armádní zakázky podle zlých jazyků získala hlavně díky napojení na korupčníka Timura Mindiče. I kvůli tomu od nákupu jejích raket Flamingo odstoupila nedávno česká iniciativa Dárek pro Putina.