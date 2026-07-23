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VIDEO: U Moskvy se zřítila nejnovější ruská stíhačka Su-57

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  15:41
U Moskvy se zřítila nejnovější ruská stíhačka Su-57. Pilot se stačil katapultovat a jeho život není v ohrožení, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Letoun se zřítil mimo zástavbu.

Snímky z místa dopadu trosek letounu zveřejnil na sociální síti zpravodajský kanál Zvenigorod, pojmenovaný podle města, které leží asi 30 kilometrů západně od Moskvy. Očití svědci podle internetového listu Gazeta.ru uvedli, že slyšeli hlasitou ránu a pak zaznamenali sloup dýmu stoupající k nebi.

Ruská stíhačka SU-57 při vzletu na čínské airshow. Zhuhai. (12. listopadu 2024)
Víceúčelová stíhačka páté generace Suchoj Su-57 vystupuje na Mezinárodním leteckém a kosmickém salonu MAKS 2021 v Žukovském u Moskvy v Rusku. (23. července 2021)
Satelitní snímky stíhačky Su-57 z ruské letecké základny Achtubinsk, která byly zničena ukrajinskými drony. (8. června 2024)
Satelitní snímky stíhaček Su-57 z ruské letecké základny Achtubinsk, které byly poškozeny ukrajinskými drony. (1. června 2024)
16 fotografií

Ministerstvo obrany uvedlo, že cvičně bojový letoun havaroval při vzletu. Ke cvičnému letu odstartoval bez munice. Za příčinu nehody úřady předběžně označily technickou závadu.

První havárie Su-57 se odehrála 24. prosince 2019, kdy se letoun zřítil během zkušebního letu v Chabarovském kraji na Dálném východě poté, co mu selhal systém řízení, napsala Gazeta.

Rusům na Sibiři spadl bombardér Tu-22 používaný proti Ukrajině, řítil se střemhlav

Suchoj Su-57 je víceúčelový stíhací letoun páté generace, s obtížnou zachytitelností nepřátelskými radary. Prototyp „neviditelné“ ruské stíhačky se poprvé vznesl do vzduchu 29. ledna 2010, více než deset let po americkém stroji F-22 Raptor. V bojových podmínkách letoun ruská armáda poprvé vyzkoušela v roce 2018 v Sýrii. Do výzbroje ruského letectva byly zařazeny na konci roku 2020. Loni se prvním zahraničním kupcem stalo Alžírsko.

Ukrajinská rozvědka v červnu 2024 uvedla, že v ruské Astrachanské oblasti zasáhla na letecké základně v Achtubinsku stíhačku Su-57, skoro 600 kilometrů od frontové linie. Příspěvek na svém webu doprovodila satelitním snímkem, na němž jsou v okolí letadla patrné stopy po ohni a explozi. Šlo podle rozvědky o vůbec první poškození Su-57, kterých je ve službě jen několik. Ukrajinci neuvedli, jaké bojové prostředky při útoku použili, rozvědka však pravidelně vysílá drony dlouhého doletu proti cílům ležícím stovky kilometrů hluboko na ruském území.

Piloti ruské stíhačky se nechtěně katapultovali v hangáru, oba zahynuli

O nasazení Su-57 k útokům na ukrajinskou protivzdušnou obranu informovala ruská státní agentura RIA Novosti s odvoláním na nejmenovaný zdroj už v prvních měsících války zahájené v únoru 2022. O využití této stíhačky v boji proti Ukrajině nejpozději od června 2022 informovala v roce 2023 rovněž britská vojenská rozvědka.

Letos v květnu z letiště v Žukovském u Moskvy poprvé odstartoval prototyp dvoumístné verze Su-57D. Ta podle státní korporace Rostech může posloužit nejen k výcviku pilotů, ale také k organizaci a řízení kombinované skupiny pilotovaných a bezpilotních letounů.

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Témata: Rusko, Stíhačka, Moskva

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