VIDEO: Turci přišli o stíhačku F-16, její trosky dopadly na dálnici

  9:54
Na severozápadě Turecka se zřítila stíhačka F-16. Pilot zahynul, příčinu neštěstí už začalo vyšetřovat ministerstvo obrany.

Stíhačka se zřítila v noci na středu v severozápadní provincii Balıkesir. Letoun odstartoval z 9. proudové základny, která s ním v 00:56 ztratila rádiové spojení. Guvernér provincie uvedl, že stroj spadl krátce po startu během plnění mise. Trosky letounu dopadly na dálnici spojující Istanbul s Izmirem, provoz proto musel být dočasně zastaven.

Letoun F-16 ve službách tureckého letectva
Páteř tureckého letectva tvoří stroje F-16 americké výroby.
Sestřelení ruského vojenského letounu na turecko-syrské hranici v listopadu 2015 (na snímku) a další narušení tureckého prostoru ruským strojem před pár dny podle bezpečnostního experta Jiřího Šedivého ukazuje, že k možnému střetu s Ruskem je NATO blíže na jihu než na své východní hranici.
Letoun F-16 letectva Spojených arabských emirátů na letecké přehlídce v Dubaji (19. listopadu 2025)
Základna v Balıkesiru vznikla už v roce 1951 a její význam ještě vzrostl o rok později, když Turecko vstoupilo do NATO. Turecké letectvo odsud kontroluje vzdušný prostor nad západní částí země, Černým mořem, ale také Marmarským a Egejským mořem.

Turecké letectvo je jedním z největších provozovatelů amerických stíhaček F-16 Fighting Falcon na světě. Celkem jich má asi 270 a jedná s Washigntonem o modernizaci a rozšíření jejich flotily. Zároveň usiluje o návrat do amerického programu pro nákup bojových letounů F-35, ale to by se nejdříve muselo zbavit ruských systémů protivzdušné obrany S-400.

