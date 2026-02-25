VIDEO: Turci přišli o stíhačku F-16, její trosky dopadly na dálnici

Stíhačka se zřítila v noci na středu v severozápadní provincii Balıkesir. Letoun odstartoval z 9. proudové základny, která s ním v 00:56 ztratila rádiové spojení. Guvernér provincie uvedl, že stroj spadl krátce po startu během plnění mise. Trosky letounu dopadly na dálnici spojující Istanbul s Izmirem, provoz proto musel být dočasně zastaven.
Základna v Balıkesiru vznikla už v roce 1951 a její význam ještě vzrostl o rok později, když Turecko vstoupilo do NATO. Turecké letectvo odsud kontroluje vzdušný prostor nad západní částí země, Černým mořem, ale také Marmarským a Egejským mořem.
Turecké letectvo je jedním z největších provozovatelů amerických stíhaček F-16 Fighting Falcon na světě. Celkem jich má asi 270 a jedná s Washigntonem o modernizaci a rozšíření jejich flotily. Zároveň usiluje o návrat do amerického programu pro nákup bojových letounů F-35, ale to by se nejdříve muselo zbavit ruských systémů protivzdušné obrany S-400.
