Událost se stala v oblíbené soukromé zoo Safari World v Bangkoku. Ošetřovatel podle svědků vystoupil ze svého pracovního vozidla, s jehož pomocí měl lvy zavést k místu krmení. Tím porušil předpisy, napsala thajská státní tisková agentura TNA. Lvi ho strhli na zem a vrhli se na něj.
Ostatním ošetřovatelům se je podařilo zahnat až po 15 minutách, kdy už muži nebylo pomoci. Podle informací zoo pracoval s velkými šelmami více než 20 let.
Zoologická zahrada vyjádřila nejhlubší soustrast rodině oběti a dodala, že jde o první podobný případ za více než 40 let její existence.
V Thajsku, kde jsou atrakce se zvířaty oblíbeným způsobem, jak přilákat turisty, ale nejde o ojedinělý incident. Letos v lednu zemřela 22letá španělská turistka, když ji nabral na kel slon, kterého myla.