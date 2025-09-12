VIDEO: Lvi roztrhali ošetřovatele v thajské zoo přímo před očima návštěvníků

Autor: ,
  10:51
Ošetřovatele v thajské soukromé zoologické zahradě zabila smečka lvů před očima návštěvníků, kteří se přišli podívat na pravidelné krmení. Thajské úřady už zahájily vyšetřování incidentu i samotné zoo a chtějí prověřit, jestli chová lvy legálně a zda nebyla porušena bezpečnostní opatření.

Událost se stala v oblíbené soukromé zoo Safari World v Bangkoku. Ošetřovatel podle svědků vystoupil ze svého pracovního vozidla, s jehož pomocí měl lvy zavést k místu krmení. Tím porušil předpisy, napsala thajská státní tisková agentura TNA. Lvi ho strhli na zem a vrhli se na něj.

V thajské soukromé zoologické zahradě Safari World zabili lvi ošetřovatele. (11. září 2025)
V thajské soukromé zoologické zahradě Safari World zabili lvi ošetřovatele. (11. září 2025)
V thajské soukromé zoologické zahradě Safari World zabili lvi ošetřovatele. (11. září 2025)
Lvi sežrali zaživa ošetřovatele v thajském safari parku
4 fotografie

Ostatním ošetřovatelům se je podařilo zahnat až po 15 minutách, kdy už muži nebylo pomoci. Podle informací zoo pracoval s velkými šelmami více než 20 let.

Zoologická zahrada vyjádřila nejhlubší soustrast rodině oběti a dodala, že jde o první podobný případ za více než 40 let její existence.

V Thajsku, kde jsou atrakce se zvířaty oblíbeným způsobem, jak přilákat turisty, ale nejde o ojedinělý incident. Letos v lednu zemřela 22letá španělská turistka, když ji nabral na kel slon, kterého myla.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: Lev, Safari, Zoo, Thajsko, Bangkok

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Hodně mých známých uvažuje o odchodu z USA, říká Natálie Kocábová v Rozstřelu

Vysíláme

Spisovatelka a zpěvačka Natálie Kocábová, která vyrůstala v česko-americké rodině a dění v USA dlouhodobě bedlivě sleduje, popisuje v Rozstřelu hluboké rozdělení tamní společnosti. Podle ní současná...

12. září 2025

Našli ho svázaného a vyhublého. Týraný pes se zotavuje, majitel o něj nemá zájem

Pes, kterého našli v polovině srpna svázaného v domě v Podbořanském Rohozci na Lounsku, se v útulku zotavuje po prožitých útrapách. Případ týrání policie zatím dál vyšetřuje a vyslýchá svědky, včetně...

12. září 2025  10:54

VIDEO: Lvi roztrhali ošetřovatele v thajské zoo přímo před očima návštěvníků

Ošetřovatele v thajské soukromé zoologické zahradě zabila smečka lvů před očima návštěvníků, kteří se přišli podívat na pravidelné krmení. Thajské úřady už zahájily vyšetřování incidentu i samotné...

12. září 2025  10:51

Ruské manévry v Bělorusku a Baltu začaly. Polsko a Litva střeží své hranice

Ruská a běloruská armáda zahájily společné cvičení Západ 2025, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Manévry se budou konat na území obou zemí i v Baltském a Barentsově moři. Moskva oficiálně počet...

12. září 2025  8:20,  aktualizováno  10:31

Tříletý hoch si sám vyjel autobusem. Ven se mu nechtělo, pomohla slíbená zmrzlina

Tříletý synek se ztratil své matce v Hradci Králové. Policisté po něm začali pátrat. Naštěstí si brzy v jednom městském autobusu cestující všimli, že s nimi jede i osamocené dítě, a upozornili...

12. září 2025  10:27

Starosta Říma chce umožnit koupání v Tibeře. Nebezpečné, varují lékaři

Hlavní město Itálie chce, aby v budoucnu bylo možné se koupat v jeho řece Tibeře, oznámil starosta italského hlavního města Roberto Gualtieri, který by chtěl dosáhnout tohoto cíle do pěti let....

12. září 2025  10:07

Poláky pobouřila Trumpova slova. Ne, ruské drony nepřiletěly omylem, vzkázali

Polští představitelé odmítají tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polsko a jeho spojenci poprvé od...

12. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:06

Češi si jako premiéra přejí víc Okamuru než Fialu. Favoritem je Babiš, ukázal průzkum

Češi by si jako budoucího premiéra nejvíce přáli předsedu ANO Andreje Babiše nebo někoho jiného z tohoto opozičního hnutí. Babiše by chtělo 44 procent dotázaných, pro pokračování současného premiéra...

12. září 2025  10:02

Čínská letadlová loď proplula Tchajwanským průlivem. Jen rutina, tvrdí Peking

Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien nedávno proplula Tchajwanským průlivem do Jihočínského moře, oznámilo čínské námořnictvo. Jde o velmi citlivou námořní trasu. Čína tvrdí, že plavba není...

12. září 2025  10:01

Spory o roli Českého rozhlasu. Je ohrožena rovnováha, varují komerční rádia

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV), která sdružuje nejvýznamnější komerční rádia v Česku, varuje před schválením Memoranda Českého rozhlasu bez účasti soukromých médií. Tento nový...

12. září 2025  9:59

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Vyrobil si lano a kotvu. Plán na útěk z plzeňské věznice překazili dozorci

Na útěk z plzeňské věznice se připravoval jeden z odsouzených. Z přikrývek a povlečení si smotal lano a z kovových dílů postele si vyrobil provizorní kotvu. Plán ale nestačil uskutečnit, zhatili mu...

12. září 2025  9:33

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi...

12. září 2025  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.