Sára Kultová

12:09

Slavný soutěžní jedlík Joey „Jaws“ Chestnut získal zpět svůj titul mistra v pojídání hot dogů. Podařilo se mu to v pátek během soutěže v rámci oslav amerického Dne nezávislosti. Prvenství obhájil poté, co loni gastronomickou bitvu o prestižní Hořčičný pás v New Yorku vynechal. Za deset minut snědl sedmdesát a půl párku v rohlíku.