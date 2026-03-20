VIDEO: Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník Ka-52, piloty na zemi dobily drony

  16:40
Ukrajinským ozbrojeným silám se u Pokrovsku podařil pozoruhodný úlovek. Dronem za pár stovek dolarů sestřelili ruský vrtulník Ka-52 v hodnotě šestnácti milionů dolarů. Ztrátu stroje potvrdili i Rusové. Dvoučlenná posádka sice nouzové přistání přežila, na zemi ji ovšem dostihly ukrajinské drony.

Bojový vrtulník z dílny zbrojovky Kamov sestřelili příslušníci Sil bezpilotních systémů u obce Nadijivka nedaleko Pokrovsku. Použili k tomu dron ovládaný přes optické vlákno.

„Posádka vrtulníku se po nouzovém přistání pokusila zachránit. Na ‚pomoc‘ nepřátelským pilotům dorazily drony pilotů 1. praporu 414. brigády a operaci úspěšně dokončily,“ uvedl velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi.

Helikoptéra Ka-52 Alligator odpaluje střelu. (13. září 2025)
Ruský vrtulník Ka-52 při nasazení na Ukrajině (28. října 2022)
Ruská bojová helikoptéra Ka-52 (6. září 2022)
Ruská bojová helikoptéra Ka-52 (13. července 2022)
20 fotografií

Vrtulník Ka-52 Alligator je dvoumístný bitevní vrtulník schopný operací za každého počasí. První prototyp vzlétl v roce 1997, kromě Ruska ho má ve svém arzenálu i Egypt a Čína. Rusům se výrazně osvědčil před třemi během neúspěšné ukrajinské protiofenzivy v Záporožské oblasti, kde z bezpečné dálky raketami Vichr likvidoval tanky a obrněnce.

Sestřel stroje u Pokrovsku potvrzují i ruské zdroje. „Už dříve došlo minimálně ke dvěma podobným incidentům, přesto jsou naše vrtulníky nadále nasazovány u přední linie. Otázkou je, jakým způsobem jsou používány,“ konstatuje válečný bloger Rybar a spekuluje, že posádka zřejmě ostřelovala ukrajinské pozice neřízenými raketami S-8

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

