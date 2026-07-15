Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem

Autor:
  16:43
Další zářez na pažbě si mohou připsat ukrajinští dronaři z 427. samostatného praporu bezpilotních systémů Raroh. V Belgorodské oblasti zaútočili dronem na ruský bitevní vrtulník Mi-28. Zatím není jasné, zda se jim ho podařilo sestřelit, podobných případů však rychle přibývá.

„Červí Mi-28 Noční lovec to narval čumákem do země,“ okomentoval video zveřejněné ve svém telegramovém kanálu šéf ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. K útoku podle něj došlo u příhraniční vesnice Vjazove zhruba na půl cesty mezi ruským Belgorodem a ukrajinskými Sumami.

Ukrajinci dronem sestřelili ruský vrtulník Mi-28
Ruské helikoptéry Mi-28 na zahájení vojenského veletrhu Armáda 2015 v tzv. Vlasteneckém parku nedaleko Moskvy (16. června 2015)
Ukrajinci sestřelili ruský vrtulník Mi-28 dronem
Ruské helikoptéry Mi-28 na zahájení vojenského veletrhu Armáda 2015 v tzv. Vlasteneckém parku nedaleko Moskvy (16. června 2015)
19 fotografií

Mi-28 je bitevní vrtulník určený k boji proti tankům a obrněným vozidlům. Ukrajinské armádě se jich doposud podle statistik projektu Oryx podařilo zlikvidovat dvacet, během poslední doby především pomocí FPV dronů. Jeden z prvních takových případů byl zaznamenán loni v září u Pokrovsku, kde se ukrajinským dronařům podařilo zlikvidovat stroj Mi-8.

Ruské zdroje tvrdí, že vrtulník z Brovdiho videa útok přežil bez úhony. „Zdá se, že dron útočil shora zezadu a zhasl v okamžiku, kdy procházel rotorem. Není vyloučeno, že ho úder rotoru odmrštil nebo zničil,“ analyzuje nahrávku telegramový kanál Vojennyj osvědomitěl a všímá si též, že na helikoptéře nejsou vidět žádné prvky radioelektronického boje.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Na okraji Prahy hoří zemědělský objekt, hasiči dostávají požár pod kontrolu

V Cholupicích hoří hospodářská budova v areálu místního statku. (15. července...

Hasiči ve druhém poplachovém stupni zasahují v areálu statku v Cholupicích na jihu Prahy u požáru bývalého špejcharu. Objekt byl zasažen v plném rozsahu, plamenné hoření dostávají hasiči postupně pod...

15. července 2026  16:03,  aktualizováno  17:27

Čína zadržela českého občana, ministerstvo je s ním v kontaktu

Hlídka čínské policie (7. června 2024)

Čína nedávno zadržela českého občana. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö pro iDNES.cz potvrdil, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Letos v lednu naopak zadrželi čeští...

15. července 2026  16:28,  aktualizováno  17:02

Kreml vyslal oligarchu na tajnou misi. Má naleptat vůli Západu, varuje ruský historik

Premium
MUGLA, TURKIYE - (ARCHIVE): A file photo dated November 18, 2017, shows the "SY...

Na první pohled to vypadá jako dlouho očekávaný rozkol ruských elit. Konečně jeden oligarcha sebral odvahu a promluvil, jak ukončit válku na Ukrajině. Jenže vystoupení Andreje Melničenka je součástí...

15. července 2026

Mírová mise vyslaná spojenci Kyjeva? Pro nás nepřijatelné, hrozí Moskva

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v Moskvě (31. března...

Po případném podepsání mírové dohody by mezinárodní vojenskou misi na Ukrajině vyslanou spojenci Kyjeva považovalo Rusko za nepřijatelnou a za hrozbu. Ve středu to prohlásila mluvčí ruského...

15. července 2026  16:51

Pavel o Turkovi: Nerespektuje pravidla. Pokud se prokáže vina, ať rezignuje

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Petr Pavel reagoval v rozhovoru pro iDNES.cz na dění kolem nehody Filipa Turka. Podle prezidenta dostupné informace ukazují, že poslanec Motoristů hrubě porušil pravidla. Bude-li označen za viníka,...

15. července 2026  15:25,  aktualizováno  16:46

Sledovali jsme, zda řidiči chybují v místě Turkovy nehody. Přibylo i nové značení

Premium
Dopravní křižovatka na náměstí I. P. Pavlova, kde se udála nehoda sanitky a...

V ulici, kde boural v pondělí poslanec Filip Turek (Motoristé sobě), přibylo další značení. Řidiči si v Sokolské ulici dávají větší pozor, jen naprosté minimum z nich porušuje zákaz. Přispět k tomu...

15. července 2026  16:45

VIDEO: Když myš nahání kočku. Ruský vrtulník prchal před ukrajinským dronem

Ukrajinci dronem sestřelili ruský vrtulník Mi-28

Další zářez na pažbě si mohou připsat ukrajinští dronaři z 427. samostatného praporu bezpilotních systémů Raroh. V Belgorodské oblasti zaútočili dronem na ruský bitevní vrtulník Mi-28. Zatím není...

15. července 2026  16:43

Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný

Mont Blanc

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z...

15. července 2026  15:08,  aktualizováno  16:36

Gigantický kebab se smažákem je hit. Do Jaroměře na něj lidi jezdí z Prahy i Moravy

Premium
Bistro U Dudka v Jaroměři hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který...

Na neobvyklou specialitu vsadil majitel jaroměřského Bistra U Dudka. Hostům servíruje obří kebab se smaženým sýrem, který váží téměř 1,5 kilogramu a obsahuje 300 gramů masa. Už na první pohled...

15. července 2026  16:30

Mám zavolat tátovi? Muž seděl na zábradlí mostu, policisté mu skok rozmluvili

Mám zavolat tátovi? Dáš mi číslo? Policisté zabránili muži v sebevraždě

Jen několik minut dělilo devětadvacetiletého muže od tragického rozhodnutí. Policisté z brněnského Králova Pole si získali jeho důvěru a trpělivým rozhovorem ho přesvědčili, aby se vrátil ze zábradlí...

15. července 2026  16:22

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ideální Emil Hácha? Za mě Dustin Hoffman, sní oceněný scenárista Ivan Hubač

Filip Renč a Ivan Hubač na karlovarském festivalu

Všechny čtyři scénáře oceněné na karlovarském festivalu v soutěži Filmové nadace vycházejí z reality a tři z nich z osudů historických osobností. Vedle děl Milena Jesenská a Případ Wichterle si výhru...

15. července 2026  16:03

V ruských frontách na benzin přituhuje. Létají facky, v Čeljabinsku se střílelo

Premium
V Čeljabinsku se střílelo ve frontě na benzin (15. července 2026)

Rvačky, hádky, strkanice a teď dokonce střelba. Rostoucí napětí v Rusku vyvolané akutním nedostatkem pohonných hmot vyvrcholilo ve středu v Čeljabinsku, kde jeden řidič ve frontě u čerpací stanice...

15. července 2026  15:01,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.