K tragédii došlo minulý čtvrtek u vesnice Zghubiri na území Jižní Osetie. Dvaapadesátiletá Ruska spadla do rozbouřené řeky Velká Liachvi i se svým přítelem z provizorního lanového mostu. Když se na něm houpali, lana praskla.
Zatímco jemu se podařilo zachránit, nad Tycovou se zavřely bouřící vody navždy. Záchranáři její tělo objevili v neděli asi pětatřicet kilometrů níže po proudu. Do pátrání se podle agentury TASS zapojilo více než sto lidí včetně gruzínských záchranářů.
Některé zdroje Tycovou označují za ruskou propagandistku. Natočila totiž film o účastnících ruského tažení na Ukrajině pocházejících z Jižní Osetie, separatistického území Gruzie, které od roku 2008 okupují ruské ozbrojené síly. Film den před svou smrtí představila v Cchinvali.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz