VIDEO: Stačilo několik sekund. Rozvodněná řeka v Indii strhla most

K incidentu došlo v okrese Čamólí na severu Indie poté, co oblast zasáhly vydatné deště. Na videu je vidět mohutný proud vody smíšené s bahnem, který se řítí údolím a naráží do kovového mostu.
Síla vody následně konstrukci vytrhla a odnesla směrem ke břehu. Záběry zachycují také nákladní vůz a SUV jedoucí po silnici podél řeky. Oba řidiči se před postupující vodou stihli včas otočit, popisuje server NDTV.
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Po stržení mostu zůstala oblast odříznutá od místního správního střediska. Úřady proto vyzvaly obyvatele i turisty, aby do postižené oblasti necestovali a své cesty odložili do doby, než se situace zlepší.
Lidé žijící v blízkosti řek a dalších vodních toků mají zároveň udržovat bezpečný odstup od jejich břehů. Kvůli pokračujícím dešťům totiž podle úřadů hrozí další vzestup hladiny.
Tajemník úřadu pro zvládání katastrof a obnovu státu Uttarákhand Vinod Kumar Suman uvedl, že v oblasti nepřetržitě prší od nedělní noci. Silné srážky zasáhly mimo jiné oblasti Déhrádún, Bágešvar, Nainítál a Čampávat.
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Podle Sumana mají deště pokračovat i v dalších hodinách. Úřady zároveň pořádají informační akce v místech ohrožených sesuvy půdy a obyvatele upozorňují, jak se v případě dalšího zhoršení situace zachovat.