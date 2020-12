VIDEA ROKU 2020: Kuriozity z Číny, které pobavily i šokovaly svět

Největší sršeň na Zemi putuje do USA

Sršeň mandarínská žije hlavně ve východní Asii, nyní děsí i obyvatele ve Spojených státech a Kanadě. Jedná se o největší druh sršně na Zemi. Dělnice dosahují délky minimálně 3 cm a královny mohou měřit až okolo 5,5 cm a mít rozpětí křídel i více než 7,6 cm. Jejich žihadlo měří 6 mm a disponuje velkým množstvím poměrně silného jedu. Představují nejen obrovské ohrožení pro už tak oslabená včelstva, ale může být nebezpečné i člověku. Každoročně zemře v Japonsku a Číně několik desítek lidí po útoku těchto sršní.

Chlapec hodil petardu do kanálu, letěl i s poklopem

Incident, který se odehrál v čínské provincii Kan-su, se stal hitem internetu. Video zachycuje skupinku dětí, které si krátily volný čas poněkud nebezpečnou zábavou. Nenapadlo je totiž nic lepšího, než házet dělobuchy do kanálů na ulici a nehoda na sebe nenechala dlouho čekat.

Ve chvíli, kdy chlapec vhodil petardu do kanálu, nestihl ustoupit do bezpečné vzdálenosti, ale zůstal stát přímo na kovovém poklopu. Výbuch byl tak silný, že vymrštil víko kanálu, které chlapce doslova katapultovalo vysoko do vzduchu. Dítě udělalo za letu otočku a dopadlo o několik metrů dál. Přestože situace vypadala dramaticky, vyvázl chlapec jen s lehkými popáleninami.

Číňané testovali bungee jumping na praseti

Čínský zábavní park se stal na sociálních sítích terčem kritiky poté, co při uvedení nové atrakce použil prase, které poslal na bungee jumping. Internet zaplavily záběry svázaného zvířete, jež zaměstnanci parku vytáhli na sedmdesát metrů vysokou věž. Svázaného a kvičíčího vepře poté připevnili na elastické lano a pustili ho dolů.

Povodně vytvořily dechberoucí vodopád ve městě

V letošním roce se Čína nevyhnula ani přírodním živlům. Oblast postihly největší povodně od roku 1998. Více než 1,8 milionů lidí muselo před vodou uprchnout ze svých domovů. Silné přívalové deště zaplavily na jihu Číny i provincii Kuej-čou. Voda tam vytvořila nevídanou podívanou. Po příjezdovém mostu a okolních cestách se valil natolik silný proud vody, až se přetékáním vytvořil pozoruhodný vodopád, který tam vydržel dlouhé dny.