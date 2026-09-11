Lídr ultranacionalistické strany Konfederace Koruny polské se poničením pomníku sám pochlubil na sociálních sítích. Zveřejnil video, jak do něj mlátí kladivem a prohlašuje, že by měl být odstraněn, protože „uráží památku obětí ukrajinské genocidy proti Polákům“ a „glorifikuje nacismus“.
Nutno říci, že Braun oťukávání pomníku moc nedal a brzy předal perlík mladším kolegům. Navíc na to asi moc neviděl, protože má jedno oko překryté páskou. Loni oznámil, že kvůli odchlípení sítnice podstoupil chirurgický zákrok, operace však nepomohla a on přišel o zrak v levém oku.
Pomník jednačtyřiceti příslušníků UPA zabitých v roce 1946 při boji s NKVD se nachází ve vesnici Liski nedaleko ukrajinských hranic a nedávno se už dvakrát stal terčem vandalismu. Minulý měsíc ho kdosi polil černou barvou, před týdnem někdo poškodil vyryté nápisy. Útoky na třicet let starý pomník už vyšetřuje prokuratura.
Devětapadesátiletý europoslanec Braun je enfant terrible polské politiky. Upozornil na sebe například pokusem uhasit židovský chanukový svícen v Sejmu. Minulý měsíc byl obviněn z popírání zločinů nacismu, protože se nechal slyšet, že plynové komory v Osvětimi jsou „fejky“. S oblibou také strhává duhové a ukrajinské vlajky.
Jeho partaj však nelze považovat za minoritní politickou sílu. V průzkumech se pohybuje mezi osmi až deseti procenty a podle portálu News from Poland se příští rok po volbách může stát klíčovým hráčem při sestavování budoucí vlády.
Otázky UPA a volyňské řeže zůstávají jedním z největších problémů v polsko-ukrajinských vztazích. Odhaduje se, že na západní Ukrajině v letech 1943 až 1944 při masakrování polského obyvatelstva stoupenci Stepana Bandery zahynulo až sto tisíc lidí. Zatímco pro Poláky jde jednoznačně o genocidu, Ukrajinci hovoří zásadně o „volyňské tragédii“ či „volyňských událostech“.
Letitý spor se vyhrotil letos na jaře, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jedné vojenské jednotce udělil čestný titul „Hrdinové UPA“. Jeho polský protějšek Karol Nawrocki mu následně odebral Řád bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání. V Polsku v posledních měsících také o třicet procent vzrostl počet útoků na Ukrajince.