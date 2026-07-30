VIDEO: Nad lesním požárem vzniklo ohnivé tornádo, oheň se rozšířil desetinásobně

Požár vypukl v národním lese Fishlake poté, co se nad v pondělí přehnalo pásmo silných bouřek. Podle americké Lesní správy (U.S. Forest Service) se jeho plocha během úterý zvětšila více než desetinásobně – ze 400 na 4 300 akrů za jediný den. A dál se rychle šíří.
Ve středu už oheň zasáhl přes 5 900 akrů, tedy přibližně 2 390 hektarů, a hasiči jej stále neměli pod kontrolou. Úřady kvůli tomu nařídily evakuaci části okresu Millard.
Hasiči nad požářištěm během jediného dne zaznamenali asi šest ohnivých tornád, která výrazně komplikovala zásah proti ohni. Kvůli nepředvídatelnému pohybu se podmínky při hašení rychle měnily.
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Ohnivé tornádo, označované také jako firenado nebo fire whirl, je vzácný meteorologický jev, který vzniká při velmi intenzivních požárech. Silný vítr nasaje žár z ohně a ten zvedne do vzduchu. Nejde však o skutečné tornádo.
Úkazu se také přezdívá „ohnivý ďábel“ a může vydržet až několik desítek minut. Proudění ve víru dosahuje až 160 kilometrů za hodinu. Výsledkem je vír, který může do vzduchu vynášet kouř, žhavé uhlíky i plameny a urychlit šíření požáru.
Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) mívají ohnivá tornáda průměr od několika desítek centimetrů až po zhruba 150 metrů, výjimečně však mohou být ještě větší.