VIDEO: Netradiční stavba v Hongkongu, inženýři rotovali s obřím mostem

Poměrně unikátní technologii nasadili inženýři při stavbě mostu v Hongkongu. Rozměrný díl monstrózní stavby umístili do požadované pozice pomocí rotačního mechanismu v jednom z pilířů. Most je součástí rozsáhlého developerského projektu, který má do oblasti Fanling přilákat obyvatele z přetíženého městského centra.