Válka na Ukrajině
Čtveřice chlapíků v zeleném táhne po zemi vzpírajícího se nebožáka a naloží ho do dodávky. „Co se děje? Zvířata!“ vykřikuje znepokojená žena v protějším domě, která celou scénu natáčí na mobil.
Nahrávka z šedesátitisícového Čornomorsku nedaleko moldavských hranic se objevila na telegramovém kanálu Chujevaja Oděsa. Ukazuje, jak dnes vypadá nucená mobilizace na Ukrajině: teritoriální centra náboru (TCK) na ulicích a v obchoďácích loví bojeschopné muže a násilím je odvážejí k vojenskému odvodu.
Na Ukrajině se pro tuto praxi vžil obrat busifikace – slovo roku 2024. Praxe je to extrémně nepopulární, stejně jako instituce TCK. Zatímco armádě důvěřuje sto procent Ukrajinců, odvodovým střediskům jen necelá čtvrtina.
Řada mužů podléhajících mobilizaci se dnes ve strachu před maskovanými příslušníky TCK schovává celý den doma, někteří se zadržení aktivně brání. Dokazuje to i incident, který se stal ve středu nedaleko Lucku.
Příslušníci TCK na silnici zastavili automobil se dvěma muži, aby je zkontrolovali. Když řidič vystoupil z vozidla a předložil doklady, jeho spolujezdec přesedl za volant, rozjel se a pokusil se prchnout. Jednoho vojáka přitom nabral na kapotu.