VIDEO: Divoká tvář vraha. Mangione se při převozu k soudu vzpouzel a křičel

„Je to urážka inteligence amerického lidu,“ řval Mangione oděný do svítivě oranžové kombinézy, když ho policisté násilím tlačili do dveří oblastního soudu ve městě Hollidaysburg v Pensylvánii. Šestadvacetiletý muž si zde vyslechl obvinění z vraždy a několika dalších přečinů, aktuálně mu hrozí vydání do New Yorku.

Thomas Dickey, právní zástupce Mangioneho, podle agentury AP uvedl, že jeho klient se bude snažit vydání zabránit. Prokuratura mu zároveň z pochopitelných důvodů zamítla žádost o propuštění na kauci.

Během přelíčení Mangione podle přítomných novinářů většinu času zíral před sebe, v jednu chvíli se snažil přerušit rozpravu, soudce ho však rychle umravnil. Čelí obvinění z vraždy, nedovoleného držení zbraně, padělání dokumentů a poskytnutí nepravdivých informací policii.

Mangione pochází ze zámožné rodiny a podle jeho přátel byl vždy klidný a společenský. V posledních letech ho však trápily problémy se zády, podstoupil i náročnou operaci. Zároveň na sociálních sítích neskrýval fascinaci Tedem „Unabomberem“ Kaczynským. Ten od sklonku osmdesátých let rozesílal po USA podomácku zhotovené bomby, které dohromady zabily tři lidi a 24 dalších zranily.

Od června se na sítích odmlčel. Podle zámořských médií je zřejmé, že tehdy začal plánovat útok a dával dohromady i krátký třístránkový manifest, který u něj policie našla při zadržení. Středobodem dokumentu je kritika farmaceutických společností a pojišťoven, o nichž tvrdí, že „upřednostňují zisk před péčí“.