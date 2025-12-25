VIDEO: Machr v žigulíku pokácel velký vánoční strom, marně chtěl ujet trestu
Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie
Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...
Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení
Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...
Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži
Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...
Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů
Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...
Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média
Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...
Papež Lev XIV. vyzval k evropské jednotě a mírovému jednání o Ukrajině
Papež Lev XIV. přednáší ve čtvrtek v poledne své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). Vyzval k evropské jednotě. Projevil přání, aby utichla válka na Ukrajině a vyzval...
Rusko i Ukrajina udeřily na přístav protivníka. Poplach měly také obě metropole
Ruské útoky na Ukrajině od středečního večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajina také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi. Kvůli ruským dronovým útokům byl v noci opět...
Kriminalita v Česku letos klesla. Přibylo ale vražd, v Jihomoravském kraji o 160 procent
Kriminalita v Česku zatím v letošním roce klesla. Policie do konce listopadu zaznamenala 159 506 trestných činů, meziročně je to o 2801 méně. Vražd mírně přibylo. Včetně pokusů a příprav jich...
Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost
Nejsledovanějším pořadem letošního Štědrého dne se stala premiéra pohádky Záhada strašidelného zámku. Vidělo ji 2,29 milionu diváků při podílu na sledovanosti 58,05 %, alespoň tři minuty (tzv. zásah)...
VIDEO: Machr v žigulíku pokácel velký vánoční strom, marně chtěl ujet trestu
Vánoční pohodu v historickém jihokazachstánském městě Turkestán narušil incident na místním náměstí. Kaskadér za volantem žigulíku svým obstarožním vozem narazil do velkého vánočního stromu a porazil...
Česko čeká slunečný víkend s teplotami kolem nuly. Na severu může slabě sněžit
Nadcházející víkend bude většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se budou držet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Meteorologové nečekají srážky, sněžit může do neděle...
Co ruština na Ukrajině, aktiva na Západě? Kreml odmítl změny v mírovém plánu
Moskva nesouhlasí se změnami revidovaného dvacetibodového mírového plánu, který oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, a hodlá přijít se sérií vlasdtních požadavků. Agentuře Bloomberg to pod...
Při nehodě vrtulníku u Kilimandžára zemřeli dva čeští turisté
Dva Češi zahynuli při nehodě vrtulníku u Kilimandžára. Podle médií záchranářský stroj vezl kromě pilota dva turisty, průvodce a lékaře.
Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz
Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....
„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí
Ukrajinci věří, že na Štědrý den se otevírají nebesa a plní přání. A jejich přání je, ať ruský prezident Vladimir Putin zemře. Ve svém vánočním poselství to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr...
Nejvíc požárů za pět let. Často hořelo kvůli prskavkám, do akce muselo i rypadlo
Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo 12 lidí. Příčinou bylo i neopatrné zacházení s prskavkami. Celková...
Kim se zúčastnil testu rakety a kontroloval jadernou ponorku. Dostal vzkaz od Putina
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil testu nové protivzdušné rakety. Informovala o tom severokorejská státní média a agentury AFP a Reuters. Ve středu navštívil i doky, kde KLDR podle...