VIDEO: Chromí ruští vojáci se snažili sestřelit dron berlí. Neuspěli

Na nahrávce pořízené dronovou jednotkou Favorit je vidět, jak se dvojice ruských vojáků vyplazí ze zákopu. Jeden z nich se pohybuje o berlích a když na ně začne útočit ukrajinský dron, pokouší se ho zdravotní pomůckou sestřelit. Jednu po něm hodí, druhou pak máchá kolem sebe. Nahrávka končí explozí, po které se kácí k zemi.

Rusko oficiálně nezveřejňuje počty padlých či zraněných vojáků, podle dostupných informací jich však ve válce proti Ukrajině utrpěly zranění desetitisíce. Více než polovina z nich přišla o jednu nebo více končetin a zdá se, že vojenské komise je v poslední době z nemocnice posílají rovnou zase na frontu.

Na konci roku 2024 náměstkyně ministra obrany Anna Civilevová uvedla, že počet válečných veteránů s postižením dosáhl 110 000. Podle ní se přibližně 96 procent zraněných vojáků co nejrychleji vrací do boje, což je možné díky modernizaci polních nemocnic. To ovšem může ukazovat i na nedostatek vojáků a značné ztráty.

Od začátku letošního roku se na sociálních sítích objevila řada videí ruských vojáků, kteří se na bojišti pohybují o berlích či francouzských holích. Takzvané „bataliony mrzáků“ se staly vděčným terčem ukrajinského humoru – ale také všudypřítomných kamikaze dronů.