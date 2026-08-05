Pravidla soutěže Boot Scramble jsou překvapivě jednoduchá. Soutěžící odevzdají své boty organizátorům, kteří je rozhází po celé aréně. Vedle sebe tak skončí desítky, někdy i stovky párů. Zatímco se obuv válí po písku, závodníci čekají na opačné straně.
Pak zazní signál. Všichni se rozběhnou do arény a začne zběsilé hledání. Někdo své boty zahlédne okamžitě, jiný bere do rukou jeden cizí pár za druhým. Když konečně objeví ten správný, musí si ho co nejrychleji obout a doběhnout do cíle. Vyhrává ten, kdo to zvládne jako první.
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Největším soupeřem je cizí bota
Právě v tom spočívá kouzlo celé soutěže. Stačí, aby organizátoři rozházeli boty o něco dál od sebe nebo aby několik soutěžících mělo téměř stejnou obuv, a z jednoduchého závodu se rázem stane komická podívaná plná omylů, smíchu i improvizace.
Vítězové si často odnášejí věcné ceny, jízdní kola nebo finanční odměnu. Na některých akcích soutěží hlavně děti, jinde se do honu na boty zapojují i dospělí nebo celé rodiny.
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Boot Scramble je doprovodnou soutěží, která o přestávkách baví diváky a zapojuje je přímo do dění. Díky své jednoduchosti se stal stálicí programu na řadě amerických rodeí i venkovských slavností.