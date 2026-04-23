VIDEO: Írán ukázal, jak jeho komanda obsadila lodě v Hormuzu

Autor:
  10:36
Íránské revoluční gardy zveřejnily video, jak jejich jednotky obsazují lodě v Hormuzském průlivu. Írán se ve středu v strategické úžině zmocnil dvou kontejnerových lodí, na třetí zahájil palbu.

Na nahrávce zveřejněné íránskou státní televizí je vidět maskované komando při obsazování dvou plavidel společnosti MSC. Íránci ve středu v nejužším bodě průlivu obsadili kontejnerové lodě Epaminondas a MSC Francesca, na loď Euphoria zahájili palbu z dělového člunu a poškodili kapitánský můstek.

Námořní síly revolučních gard uvedly, že posádky „ignorovaly varování íránských ozbrojených sil“ a ohrozily námořní bezpečnost „plavbou bez potřebných povolení a manipulací s navigačními systémy“. Obsazené lodě budou prý nyní podrobeny kontrole nákladu i dokumentů.

Íránské námořnictvo obsadilo v Hormuzu nákladní loď.
Tanker kotvící v Hormuzském průlivu u pobřeží Íránu (18. dubna 2026)
Hormuzský průliv (17. dubna 2026)
Lodě dál váznou v Hormuzu. Trump nařídil blokádu.
66 fotografií

Přepadená plavidla byla zřejmě součástí většího konvoje společnosti MSC, která je považována za největšího námořního dopravce na světě. Konvoj se v Perském zálivu nacházel ještě před začátkem konfliktu. Čtyři lodě z konvoje průlivem úspěšně propluly, během průjezdu si zřejmě vypnuly transpondéry.

Revoluční gardy lodě přepadly v den, kdy mělo vypršet původní příměří mezi USA a Íránem. Americký prezident Donald Trump ho ve středu prodloužil, nové kolo rozhovorů by se prý mohlo odehrát už tento pátek. Teherán však dává najevo, že otevření Hormuzského průlivu je vyloučeno, protože Spojené státy svou vlastní námořní blokádou íránských přístavů „nehorázně“ porušují příměří.

