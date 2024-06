VIDEO: Ukrajinci sestřelují drony z cvičného Jak-52. Obyčejnou brokovnicí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na zeleném křídle se vyjímá řada žlutých letadélek. Osm zářezů za osm ruských dronů sestřelených posádkou letounu Jak-52. Další ruský bezpilotní stroj se podle piktogramů poroučel k zemi po střetu s ptákem, jeden doplatil na špatné počasí.

Fotku trofejí vyvedených na křídle zveřejnil ukrajinský bloger Karymat v úterý, první informace o nasazení cvičného letounu k likvidaci ruských dronů se však objevila už koncem dubna. Ukrajinské posádky při tom použily metodu z první světové války: zatímco jeden muž se věnuje řízení, druhý člen posádky odsune okno kabiny a po dronech pálí z pušky.

Dobře patrné je to například na videu natočeném ruským dronem ZALA počátkem června nad Mykolajivskou oblastí, kde posádka Jak-52 lovila nepřátelský dron jako kachnu. Dokonce i ruské zdroje přiznaly, že poněkud bizarní způsob protivzdušné obrany je účinný.

„Jak to dělají? Druhou osobou v letadle je Ukrajinec s dvouhlavňovou brokovnicí, kterou střílí na naše bezpilotní letouny. Můžete se tomu smát, ale na chersonské frontě už nepřítel tímto způsobem sestřelil dva bezpilotní letouny,“ píše ruský telegramový kanál Greyzone.

Jakovlev Jak-52 je dvoumístné cvičné a sportovní letadlo, které bylo vyvinuto v Sovětském svazu v polovině sedmdesátých let. V Rusku se do dnešních dnů vyrobilo na osmnáct set kusů tohoto stroje s rozpětím 9,3 metru a maximální rychlostí 285 kilometrů v hodině. V licenci ho do konce devadesátých let vyráběli také Rumuni.

Jeho nasazení podle ruských blogerů ukazuje, že i stará technika může být v moderní válce víc než platná. „Obě strany do omrzení mluví o třetí světové válce s přesně naváděnými HIMARSy, systémy Patriot, střelami Javelin a chytrými magnetickými minami. A tady máte Jak-52, dvouhlavňovou brokovnici a týpka v pilotní čepici, s brýlemi a šátkem vlajícím ve větru. To mě poser,“ konstatuje autor kanálu Greyzone.