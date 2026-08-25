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  9:44
V pestré kronice ruskojazyčné mafie v Izraeli přibyla další krvavá kapitola. V neděli jedna dobře mířená střela do hlavy ukončila život Janise Jušajeva, muže považovaného za šéfa organizovaného zločinu severně od Tel Avivu.

Nahrávka z bezpečnostních kamer ukazuje, že vrah v bílé kšiltovce si na Jušajeva počkal u vchodu do kavárny na čerpací stanici. Když prošel kolem, přistoupil k němu zezadu a střelil ho z těsné blízkosti zezadu do hlavy. Pak ještě vystřelil po mafiánově doprovodu a z místa činu utekl.

Jušajeva podle portálu The Jerusalem Post v kritickém stavu převezli do nemocnice, kde lékaři konstatovali jeho smrt. Profesionálně provedenou vraždu už vyšetřuje policie, která při pátrání po dosud neznámém pachateli nasadila vrtulník. Na místo činu dorazil početný tým pověřený shromážděním důkazů.

Čtyřicetiletý Jušajev byl pro policisty známá firma. Byl považován za hlavu organizovaného zločinu ve městech Chadera a Or Akiva ležících severně od Tel Avivu. V minulosti byl několikrát zatčen kvůli podezření ze střelby na veřejnosti, útoků granátem a žhářství.

Rusko-izraelský mafián Janis Jušajev na archivním snímku

Nikdy se ho však nepodařilo obžalovat, protože zásadně nepoužíval telefon a policii se jeho spolupracovníky nikdy nepodařilo přesvědčit ke spolupráci. „Je velmi těžké ho usvědčit. Je to frustrující,“ uvedl pro deník Haarec jeden vysoce postavený policista.

První pokus o atentát podle ruského telegramového kanálu Mash přežil už v roce 2015. V poslední době se údajně dostal do konfliktu s dalšími mafiánskými skupinami, které na jeho hlavu vypsaly odměnu milion šekelů (asi 6,8 milionu korun).

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Jušajev často létal do Ruska, v Moskvě oficiálně vlastnil dvě firmy (jedna z nich se zabývala dezinfekcí a desinsekcí). V Izraeli vlastnil několik restaurací a liboval si v luxusu: kromě jiného vlastnil automobil značky Bentley. Během návratu z Ruska v únoru letošního roku ho policie na Ben Gurionově letišti zatkla na základě podezření, že chystá útoky proti zločinecké konkurenci. Po pár dnech ho musela znovu pustit.

Odhaduje se, že na území Izraele operuje asi šestnáct mafiánských skupin. Ty největší a nejznámější řídí potomci židovských emigrantů z Maroka, některé řídí arabské klany. Na konci osmdesátých let s přílivem Židů ze Sovětského svazu na scénu vstoupila i ruskojazyčná mafie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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