VIDEO: Horor v posilovně. Muži spadla na krk 145kilová činka, nikdo mu nepomohl

Autor:
  18:31
Dramatické chvíle zachytila kamera v posilovně v čínské provincii Kuang-tung. Mladý muž se při pokusu o zdvih činky o hmotnosti 145 kilogramů dostal do životu nebezpečné situace, když mu těžká osa spadla na hrudník a začala se posouvat směrem ke krku. Přestože v jeho blízkosti cvičili další lidé, nikdo mu nepřišel na pomoc.

Záběry ukazují sportovce v černém tílku a růžových teplácích, který se na bench pressu pokouší vytlačit těžkou činku. Během pokusu mu však kvůli vyčerpání selžou ruce a naložená osa mu dopadne na hrudník.

Mladý muž v čínské posilovně jen o vlásek unikl vážnému zranění, když mu při pokusu o bench press s činkou vážící 145 kilogramů spadla osa na hrudník a posunula se ke krk (25. května 2026)
Nebezpečná situace se během několika sekund ještě zhoršila. Činka se začala posouvat výše směrem ke krku, zatímco muž pod její vahou bezmocně zápasil o možnost se nadechnout.

Překvapivá byla také reakce okolí. Na vedlejší lavici pokračoval další návštěvník posilovny ve svém tréninku, aniž by si nebezpečné situace všiml. Jiný muž seděl na stroji se sluchátky na uších a sledoval mobilní telefon. Zoufalé snahy uvězněného cvičence tak zůstaly bez odezvy.

Mladík se nakonec zachránil sám. V posledním pokusu se dokázal přetočit nejprve na bok a následně na břicho. Při tom prudce kopal nohama a podařilo se mu vyklouznout zpod těžké činky.

Z incidentu podle dostupných informací vyvázl bez vážnějších zranění, avšak v silném šoku.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

