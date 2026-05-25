Záběry ukazují sportovce v černém tílku a růžových teplácích, který se na bench pressu pokouší vytlačit těžkou činku. Během pokusu mu však kvůli vyčerpání selžou ruce a naložená osa mu dopadne na hrudník.
Nebezpečná situace se během několika sekund ještě zhoršila. Činka se začala posouvat výše směrem ke krku, zatímco muž pod její vahou bezmocně zápasil o možnost se nadechnout.
Překvapivá byla také reakce okolí. Na vedlejší lavici pokračoval další návštěvník posilovny ve svém tréninku, aniž by si nebezpečné situace všiml. Jiný muž seděl na stroji se sluchátky na uších a sledoval mobilní telefon. Zoufalé snahy uvězněného cvičence tak zůstaly bez odezvy.
Mladík se nakonec zachránil sám. V posledním pokusu se dokázal přetočit nejprve na bok a následně na břicho. Při tom prudce kopal nohama a podařilo se mu vyklouznout zpod těžké činky.
Z incidentu podle dostupných informací vyvázl bez vážnějších zranění, avšak v silném šoku.