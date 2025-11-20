VIDEO: Čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první velké cvičení na moři

Autor:
  15:06
Nejnovější čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první rozsáhlý výcvik na otevřeném moři v rámci kompletní úderné skupiny. Peking zveřejnil záběry zachycující starty palubních letounů i manévry doprovodných lodí, které mají podle námořnictva prověřit schopnosti plavidla před jeho plným nasazením.

Šlo o nejkomplexnější test od listopadové slavnostní ceremonie, při níž byla Fu-ťien formálně zařazena do námořnictva, uvedl web USNI News. Podle Pekingu měly manévry prověřit připravenost celé úderné skupiny a zvládání součinnosti při operacích na širém moři.

Japonské ministerstvo obrany zveřejnilo foto nejmodernější čínské letadlové lodi Fu-ťien ve Východočínském moři. (11. září 2025)
Čína uvedla svou nejnovější letadlovou lod Fu-ťien do provozu. (7. listopadu 2025)
Čína uvedla svou nejnovější letadlovou lod Fu-ťien do provozu. (5. listopadu 2025)
Čína uvedla svou nejnovější letadlovou lod Fu-ťien do provozu. (7. listopadu 2025)
24 fotografií

Součástí skupiny byly kromě samotné letadlové lodi i raketový křižník Jen-an, fregata Tchung-liao a další podpůrné jednotky.

Během několika dnů trvajícího nasazení prováděla formace společné plavby, simulované pátrací akce i nácvik reakce na nouzové situace. Největší pozornost ale vzbudily testy palubního letectva, které vůbec poprvé proběhly v plném rozsahu.

Čína se chlubí novou letadlovou lodí. Sám Si testoval elektromagnetické katapulty

Kde přesně se manévry odehrály, Peking neuvedl, nicméně podle načasování mohlo jít o vody v okolí ostrova Chaj-nan, odkud se loď dlouhodobě připravuje na budoucí nasazení. Právě zde podle vojenských analytiků buduje Čína síť základen, která umožní rychlé rozmístění sil v Jihočínském moři. Odtud zároveň pochází i informace, že loď se po skončení testů vrátila zpět do své základny.

Podle mluvčího ministra obrany Ťiang Pina je současný výcvik součástí běžného procesu, který má plavidlo dovést k plné operační způsobilosti. „Naši kolegové z námořnictva říkají, že lodě Námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády budou plout kamkoli bude třeba, aby ochránily národní zájmy Číny. Pro letadlovou loď je hluboké moře místem, kam patří,“ dodal.

Čínská letadlová loď proplula Tchajwanským průlivem. Jen rutina, tvrdí Peking

Fu-ťien představuje pro čínské námořnictvo zásadní skok – ve srovnání se staršími letadlovými loděmi disponuje vyšší kapacitou, modernějším startovacím systémem i možností nasadit pokročilejší letouny.

Jde o první čínské plavidlo vybavené elektromagnetickými katapulty, jež umožňují start těžších letounů s vyšší nosností. Díky tomu mohl Fu-ťien otestovat různé typy strojů. Od modernizovaných J-15 přes verze určené pro elektronický boj až po nejnovější stíhačky J-35 a letoun včasné výstrahy KJ-600.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili při explozi během chemických pokusů na základní škole v Hradci Králové. Jednoho člověka zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

20. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:46

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.

Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh...

20. listopadu 2025  15:39

Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4....

Evropa by měla mít vlastní taktické jaderné zbraně, aby odradila Rusko od jejich použití a měla čím reagovat, pokud Moskva své výhrůžky splní. Prohlásil to René Obermann, předseda představenstva...

20. listopadu 2025  15:36

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

Macinka s prezidentem mluvil i o Turkovi. Zda na jeho jmenování trvá, neřekl

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před schůzkou neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli hlava státu akceptuje Filipa...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  15:17

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  15:11

VIDEO: Čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první velké cvičení na moři

Čínské námořnictvo provedlo první ostré cvičení na letadlové lodi Fu-ťien.

Nejnovější čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první rozsáhlý výcvik na otevřeném moři v rámci kompletní úderné skupiny. Peking zveřejnil záběry zachycující starty palubních letounů i manévry...

20. listopadu 2025  15:06

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

20. listopadu 2025  14:46

V Rusku napadli polského velvyslance. Před zbitím ho zachránili bodyguardi

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté, píší média

Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské...

20. listopadu 2025  14:26

Potápěč v zatopeném lomu stihl vyslat nouzový signál, pak pod hladinou omdlel

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

V ohrožení života se ocitl potápěč v zatopeném lomu Šífr ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku. Pětadvacet metrů pod hladinou stačil vyslat signál ohrožení a upadl do bezvědomí. Na břehu se sice...

20. listopadu 2025  14:26

Charlie One. Skupina D spustila další sbírku pro Ukrajinu, jmenuje se po Řehkovi

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Spolek Skupina D spouští další kampaň na obranné drony pro Ukrajinu. O jejím zahájení informoval čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka v příspěvku na platformě...

20. listopadu 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.