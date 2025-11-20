Šlo o nejkomplexnější test od listopadové slavnostní ceremonie, při níž byla Fu-ťien formálně zařazena do námořnictva, uvedl web USNI News. Podle Pekingu měly manévry prověřit připravenost celé úderné skupiny a zvládání součinnosti při operacích na širém moři.
Součástí skupiny byly kromě samotné letadlové lodi i raketový křižník Jen-an, fregata Tchung-liao a další podpůrné jednotky.
Během několika dnů trvajícího nasazení prováděla formace společné plavby, simulované pátrací akce i nácvik reakce na nouzové situace. Největší pozornost ale vzbudily testy palubního letectva, které vůbec poprvé proběhly v plném rozsahu.
Kde přesně se manévry odehrály, Peking neuvedl, nicméně podle načasování mohlo jít o vody v okolí ostrova Chaj-nan, odkud se loď dlouhodobě připravuje na budoucí nasazení. Právě zde podle vojenských analytiků buduje Čína síť základen, která umožní rychlé rozmístění sil v Jihočínském moři. Odtud zároveň pochází i informace, že loď se po skončení testů vrátila zpět do své základny.
Podle mluvčího ministra obrany Ťiang Pina je současný výcvik součástí běžného procesu, který má plavidlo dovést k plné operační způsobilosti. „Naši kolegové z námořnictva říkají, že lodě Námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády budou plout kamkoli bude třeba, aby ochránily národní zájmy Číny. Pro letadlovou loď je hluboké moře místem, kam patří,“ dodal.
Fu-ťien představuje pro čínské námořnictvo zásadní skok – ve srovnání se staršími letadlovými loděmi disponuje vyšší kapacitou, modernějším startovacím systémem i možností nasadit pokročilejší letouny.
Jde o první čínské plavidlo vybavené elektromagnetickými katapulty, jež umožňují start těžších letounů s vyšší nosností. Díky tomu mohl Fu-ťien otestovat různé typy strojů. Od modernizovaných J-15 přes verze určené pro elektronický boj až po nejnovější stíhačky J-35 a letoun včasné výstrahy KJ-600.