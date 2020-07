VIDEO: Socha černošky v Bristolu nahradila otrokáře. Nevydržela tu ani den

Jen Reidová je bristolská občanka a během červnových protestů proti diskriminaci černochů a policejní brutalitě, které se do Velké Británie rozšířily ze Spojených států, si stoupla na uvolněný podstavec a ve vítězném gestu zdvihla do vzduchu sevřenou pěst.

Fotografie se stala jednou z mnoha snímků zachycujících atmosféru protestů a později podle ní sochař Marc Quinn vytvořil dílo nazvané Vzedmutí moci.

Sochu v Bristolu vystavili ve středu nad ránem. Hned ve čtvrtek ji ovšem radnice nařídila sundat. Starosta Marvin Rees podle BBC uvedl, že je na obyvatelích města, aby rozhodli, čí sochu chtějí mít vystavenou, že mu aktuálně prázdný podstavec připadal jako „velmi silná výpověď“.

Na radnici proto vznikla komise, která dostala za úkol projít kompletní historii Bristolu, aby měli politici dostatek informací k rozhodnutí, „koho chtějí uctít a kde“. Už dříve také uvedl, že socha Reidové byla „prací a rozhodnutím londýnského umělce“ a že nikdo nepožádal úřady o povolení vystavit ji.

Poputuje proto do muzea, kde si ji Quinn může vyzvednout nebo věnovat do městské sbírky. Starosta také dodal, že by ze strany sochaře „velmi přivítal příspěvek“ do bristolské kasy, protože odstranění nepovolené sochy stálo město peníze.

Edward Colston (1636-1721) prodal do Ameriky na 80 tisíc mužů, žen a dětí z Afriky. Svůj majetek ale odkázal charitě, takže i proto se mu stavěly v Británii pomníky. Demonstranti jeho bronzovou sochu v Bristolu strhli 7. června pomocí provazů a později hodili do řeky Avon.

I tato socha, která ve městě na jihozápadě Británie stála od roku 1895, skončí v muzeu. A to hned vedle plakátů, které si tehdy lidé na demonstraci přinesli.