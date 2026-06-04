VIDEO: Boeingu Lufthansy se na letišti zbortil podvozek, „plácl“ sebou o zem

Video z incidentu ukazuje, jak se příďový podvozek letadla u letištní brány prohnul dopředu a přední část letounu se zřítila k zemi. Server Flightradar24 napsal, že letoun byl výrazně poškozen.
Mluvčí společnosti Fraport uvedla, že incident se stal na parkovací ploše kolem 12:45. Zjišťuje se, zda byl někdo zraněn, dodala. Agentura Bloomberg napsala, v době zřícení letadla nebyl na jeho palubě žádný pasažér.
Boeing 787 je dvoumotorový širokotrupý letoun, který Lufthansa používá převážně na dálkových trasách. Podle Reuters je relativně novým přírůstkem do flotily dopravce.