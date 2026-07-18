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Kamera zachytila atentát na oligarchu v Monaku. Nastražili ji tam sami pachatelé

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  13:27
Video zachycující atentát na ukrajinského podnikatele v Monaku zveřejnily nově bezpečnostní služby. Podle nich se jedná o klíčový důkaz, který se pachatelé pokoušeli neúspěšně zničit. Bombový útok se odehrál na konci června a vyšetřovatelé z něj následně obvinili tři lidi. Napadený Vadym Jermolajev i jeho manželka při něm utrpěli vážná zranění.

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pátek uvedl, že vyšetřovatelé zajistili klíčové důkazy v případu pokusu o atentát na Vadyma Jermolajeva, který se odehrál 29. června. Specialistům z ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) se totiž podařilo obnovit záznam z bezpečnostní kamery, který se pachatelé původně pokoušeli zničit, informoval britský deník The Independent.

Podezřelá z atentátu na oligarchu v Monaku je mrtvá. Našli ji zastřelenou

Na záběrech je patrné, že člověk oblečený do tmavé mikiny a klobouku pokládá na schody domu černý batoh, v němž se nachází výbušnina. V pozadí je také vidět podnikatel Jermolajev s rodinou, kteří se ke vchodu blíží. Následuje výbuch, po kterém pachatel rychle zvedá ze země odhozenou kameru a z místa utíká pryč.

Kameru na místo činu podle generálního prokurátora atentátníci umístili proto, aby její záběry posloužily k potvrzení provedení údajné nájemné vraždy.

Napadený podnikatel Jermolajev po výbuchu utrpěl vážná zranění a bojoval o život. Exploze zasáhla i jeho ženu, které lékaři museli amputovat obě nohy. Lehčí zranění utrpěl i jejich třináctiletý syn.

Česká stopa bombového útoku v Monaku. Narodil se tu obžalovaný z vraždy Ukrajinky

Ženu, kterou vyšetřovatelé z útoku podezírají, nalezli na začátku července zastřelenou nedaleko Kyjeva. Ukrajinka Anastasija Berezovská podle dostupných informací výbušninu na místo nastražila v přestrojení za muže. Z Monaka se následně přes Francii a Itálii přesunula do Německa, kde pobývala.

V souvislosti s případem navíc úřady zadržely dva další podezřelé, z nichž je jeden z nich údajně aktivním důstojníkem ukrajinské vojenské rozvědky HUR.

Napadený podnikatel Jermolajev čelí na Ukrajině sankcím kvůli svým dřívějším obchodním aktivitám na Ruskem okupovaném Krymu. I z tohoto důvodu se ukrajinského občanství v roce 2019 zřekl. Po hlavním motivu útoku vyšetřovatelé nadále pátrají. Od počátku případu však pracují s několika verzemi. Možností je podle nich vyřizování účtů v podsvětí, zapojení cizí mocnosti nebo možná pomsta za rozsáhlé mezinárodní podvody jeho staršího syna Artura.

Nové záběry z atentátu v Monaku ukazují pachatelku i výbuch
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026)
Podnikatel Vadym Jermolajev
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