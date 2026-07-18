Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pátek uvedl, že vyšetřovatelé zajistili klíčové důkazy v případu pokusu o atentát na Vadyma Jermolajeva, který se odehrál 29. června. Specialistům z ukrajinské bezpečnostní služby (SBU) se totiž podařilo obnovit záznam z bezpečnostní kamery, který se pachatelé původně pokoušeli zničit, informoval britský deník The Independent.
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Na záběrech je patrné, že člověk oblečený do tmavé mikiny a klobouku pokládá na schody domu černý batoh, v němž se nachází výbušnina. V pozadí je také vidět podnikatel Jermolajev s rodinou, kteří se ke vchodu blíží. Následuje výbuch, po kterém pachatel rychle zvedá ze země odhozenou kameru a z místa utíká pryč.
Kameru na místo činu podle generálního prokurátora atentátníci umístili proto, aby její záběry posloužily k potvrzení provedení údajné nájemné vraždy.
Napadený podnikatel Jermolajev po výbuchu utrpěl vážná zranění a bojoval o život. Exploze zasáhla i jeho ženu, které lékaři museli amputovat obě nohy. Lehčí zranění utrpěl i jejich třináctiletý syn.
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Ženu, kterou vyšetřovatelé z útoku podezírají, nalezli na začátku července zastřelenou nedaleko Kyjeva. Ukrajinka Anastasija Berezovská podle dostupných informací výbušninu na místo nastražila v přestrojení za muže. Z Monaka se následně přes Francii a Itálii přesunula do Německa, kde pobývala.
V souvislosti s případem navíc úřady zadržely dva další podezřelé, z nichž je jeden z nich údajně aktivním důstojníkem ukrajinské vojenské rozvědky HUR.
Napadený podnikatel Jermolajev čelí na Ukrajině sankcím kvůli svým dřívějším obchodním aktivitám na Ruskem okupovaném Krymu. I z tohoto důvodu se ukrajinského občanství v roce 2019 zřekl. Po hlavním motivu útoku vyšetřovatelé nadále pátrají. Od počátku případu však pracují s několika verzemi. Možností je podle nich vyřizování účtů v podsvětí, zapojení cizí mocnosti nebo možná pomsta za rozsáhlé mezinárodní podvody jeho staršího syna Artura.