KOMENTÁŘ: Pochod Radeckého a motivy ďáblů i ďáblíků

Proslulou hudebně-společenskou akci, jež se 1. ledna koná ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu (Hudebního spolku), vysílá s mnoha jinými už řadu let i Česká televize. Příděl valčíků, polek či kvapíků vždy končí přídavky, mezi nimiž nesmějí chybět hlavně dva: Na krásném modrém Dunaji a... Pochod Radeckého, jehož autorem je Johann Strauss otec (tedy otec nejslavnějšího člena dynastie). Publikum vždy tleská do rytmu dle pokynů dirigenta. Možná je to dost banální, ale je to tradice. Kolem půlky ledna koncert obvykle vychází na zvukových i obrazových nosičích.