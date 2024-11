PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME...

Čeští mladíci ve věku 17 a 18 let se rozhodli pro takzvané surfování na vlaku, jak se nebezpečné jízdě na střeše vagonů říká. Jízda ale skončila tragicky, když oba při příjezdu do nadzemní stanice Schönbrunn narazili do nadchodu.

Náraz byl natolik silný, že záchranáři museli chlapce oživovat. Mladší z nich následkům podlehl po několika dnech, nyní nemocnice informovala, že zemřel i druhý.