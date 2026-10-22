Policie před začátkem demonstrace odhadovala, že se jí zúčastní přibližně 20 tisíc lidí. Organizátoři nicméně tvrdí, že v ulicích bylo nejméně 40 tisíc protestujících. Demonstrující studenti provolávali heslo „Žádné škrty“ a nesli transparenty s nápisy „Naše vzdělání, naše budoucnost“ či „Demokracie potřebuje vzdělání.“
Rektoři varují, že navržený rozpočet povede ke zrušení přibližně deseti procent učitelských míst, ke snížení nabídky kurzů a způsobí také zpoždění výzkumných projektů. Možný dopad lze podle nich očekávat i pokud jde o péči o pacienty v univerzitních nemocnicích a o vzdělávání lékařů.
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Vše je zdemolované, násilí nám vadí. Student de Gaulle exkluzivně o Francii
Koaliční vláda lidovců (ÖVP), sociálních demokratů (SPÖ) a liberální strany NEOS nutnost rozpočtových škrtů obhajuje s argumentem, že v posledních letech vysoké školy dostávaly značné finanční prostředky.