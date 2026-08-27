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Lupiči přepadli výstavu šperků ve Vídni, odnesli cennosti za miliony

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  22:41
Výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels ve vídeňském...

Výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels ve vídeňském Uměleckoprůmyslovém muzeu (MAK). | foto:  Museum of Applied Arts (MAK)

Výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels ve vídeňském...
Lupiči ukradli šperky z vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea (MAK). (27. srpna...
Lupiči ukradli šperky z vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea (MAK). (27. srpna...
Výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels ve vídeňském...
6 fotografií
Dva neznámí lupiči dnes ukradli šperky z vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea (MAK), kde se koná výstava pařížského klenotnického domu Van Cleef & Arpels, píše web stanice ORF. Muži do budovy vstoupili kolem 14:00 a chovali se jako běžní návštěvníci.

Načež před zraky kolemstojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli s klenoty dosud neznámé hodnoty. Web Krone Zeitung uvedl, že byli lupiči ozbrojení a cena ztracených šperků dosahuje nejméně stovky tisíc eur.

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Výstava nazvaná Glanzstücke (Skvosty) podle muzea kombinuje přes 200 artefaktů z vlastních sbírek instituce s více než 300 kusy šperků z kolekce Van Cleef & Arpels, firmy, která svůj první obchod otevřela v roce 1906.

Klenotnický dům mimo jiné vytvořil korunovační korunu pro íránskou císařovnu Farah či šperky pro hollywoodskou herečku Elizabeth Taylorovou.

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