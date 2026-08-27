Lupiči přepadli výstavu šperků ve Vídni, odnesli cennosti za miliony

Načež před zraky kolemstojících rozbili skleněnou vitrínu a uprchli s klenoty dosud neznámé hodnoty. Web Krone Zeitung uvedl, že byli lupiči ozbrojení a cena ztracených šperků dosahuje nejméně stovky tisíc eur.
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Výstava nazvaná Glanzstücke (Skvosty) podle muzea kombinuje přes 200 artefaktů z vlastních sbírek instituce s více než 300 kusy šperků z kolekce Van Cleef & Arpels, firmy, která svůj první obchod otevřela v roce 1906.
Klenotnický dům mimo jiné vytvořil korunovační korunu pro íránskou císařovnu Farah či šperky pro hollywoodskou herečku Elizabeth Taylorovou.