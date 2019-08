VIDEA TÝDNE: Nouzové přistání airbusu, posvěcený zadek a neschopná mluvčí

Se zataženým podvozkem a hořícím motorem přistál ve čtvrtek nouzově v kukuřičném poli u Moskvy ruský dopravní letoun s více než 230 lidmi na palubě. Stroj společnosti Uralskyje avialinii se podle zpráv moskevských médií krátce po startu srazil s hejnem racků. Nikdo nepřišel o život. Lehce zraněno bylo 23 lidí, z toho pět dětí.

VIDEO: Záběry pasažérů z paluby havarovaného airbusu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obyvatele ostrova Bali pobouřilo video, které dokládá, že český turistický pár při návštěvě chrámu svaté místo zneuctil. Česká „influencerka“ nechává svého partnera, aby šplíchal vodu z posvátného pramene na její zadek. Za video se Češi veřejně omluvili a následně podstoupili očistnou ceremonii vedenou balijským knězem. Snímek se stal jedním z nejsledovanějších pro tento týden.



VIDEO: Češka si nechala pocákat pozadí, musela se omluvit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slovenské ministerstvo kultury svérázně vyřešilo trapas své zaměstnankyně Barbory Palovičové z minulého měsíce. Tisková mluvčí před kamerami nedokázala odpovědět na otázku novinářky a jejími vytáčkami se pak bavilo celé Slovensko. Nakonec tiskový odbor na slovenském resortu kultury přestal existovat.



VIDEO: Slováci se baví: vicemiss selhala v roli mluvčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na sociálních sítích se objevilo video, jak se v oblíbené turistické destinaci vypouští výkaly přímo do moře. Na ostrově Ugljan to natočila místní obyvatelka, Matea Gugic. To, že se fekálie vypouštějí rovnou do křišťálově průzračné vody se jí nelíbí a video zveřejnila na svém Facebooku.



VIDEO: Nechutné: takto se zbavují exkrementů v Chorvatsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury. V minulosti však při sporu s Václavem Havlem sám říkal, že tuto pravomoc prezident nemá. Ústava jasně říká, že prezident jmenuje ministra na návrh premiéra, tvrdil tehdy Zeman. Na videu se můžete podívat na záznam prezidentova výroku v pořadu Sedmička, který tehdy vysílala televize Nova.