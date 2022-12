VIDEA ROKU 2022: Putinovo zdraví, žralok v Hurghadě i zbraně mířící do války

Tématem číslo jedna byla téměř celý letošní rok válka na Ukrajině. Projevilo se to i na sledovanosti videí v zahraniční rubrice na portálu iDNES.cz. Největší zájem vzbudilo prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou. Rusko by to podle něj považovalo za účast v konfliktu.