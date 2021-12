VIDEA ROKU 2021: Covid, povodně, vražda kvůli roušce i dron ve chřtánu sopky

Naděje na nalezení přeživších po červencových povodních na západě Německa vyhasly zhruba po týdnu. Zemřely stovky lidí a asi čtyřicet tisíc lidí katastrofa silně zasáhla. Mnoho z obyvatel přišlo téměř o všechno. Spolková vláda schválila okamžitou pomoc zasaženým oblastem ve výši 200 milionů eur (5,1 miliardy korun).

Liverpoolský taxikář, jehož zranil výbuch bomby umístěné v autě, označil za zázrak, že je naživu. Exploze v areálu tamní ženské nemocnice byl podle policie teroristický čin. Uvnitř taxíku byl pasažér, který si vůz předtím zavolal, a řidič. Tomu se podařilo atentátníka v autě zamknout a uniknout.

Erupce islandské sopky Fagradalsfjall v údolí Geldingadalir zaujala lovce neotřelých záběrů. Jeden z nich se rozhodl vrhnout dron ve snaze o co nejzajímavější pohled do „sebevražedné“ mise. Streamoval nitro vulkánu do posledních chvíle, dokud ho láva nepohltila.

Čin odmítače roušky, který v Německu zastřelil pokladníka čerpací stanice, šokoval celý svět a vyvolal obavy z narůstající radikalizace odpůrců koronavirových opatření. Němečtí politici ukazovali prstem zejména na protisystémové hnutí Querdenken, jehož stoupenci v posledních měsících na demonstracích opakovaně útočili na policii.

Slovensko v srpnu zasáhlo tornádo. Prohnalo se obcí Petkovce v okrese Vranov nad Topľou. Poškodilo několik domů, uvedl to starosta obce Pavol Hybala. Na místě zasahovali hasiči, kteří museli odstranit popadané stromy a části střech z komunikací, aby po nich mohla projíždět záchranná vozidla.