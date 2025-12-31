VIDEA ROKU 2025: Bizarní momenty z Číny, které obletěly svět

Autor:
  9:39
Pokud se má nějaká země pravidelně postarat o bizarní momenty, které obletí internet, Čína v tom drží dlouhodobě pevnou pozici. V čínské provincii Kuang-tung se letos podařilo zachytit kuriózní scénu, která pobavila tisíce lidí. Video ukazuje orangutana sedícího na okraji jezírka, který se bez ostychu rozhodl ulevit si přímo do vody pod sebou. Ryby téměř okamžitě připlavaly k místu a dlouho se tam shlukovaly. Zda si myslely, že jim někdo hází krmení, nebo je přitahovalo něco jiného, není jasné. Bizarní moment byl natočen 3. srpna a rychle se rozšířil po sociálních sítích.

Mladík vyhrál soutěž v „lenosti“

Ve Vnitřním Mongolsku v Číně proběhl bizarní souboj o to, kdo vydrží nejdéle ležet bez jediného vstání. Z více než 200 soutěžících zůstalo po 24 hodinách jen 54 a vítězem se stal mladík, který na matraci strávil 33 hodin a 35 minut. Účastníci mohli používat telefony, číst nebo objednávat jídlo, ale nesměli se posadit ani odejít, a to ani kvůli toaletě.

Policejní pes v Číně „okradl“ dítě o svačinu

První čínský policejní pes plemene corgi se nečekaně stal hvězdou sociálních sítí. Během hlídkování totiž místo výbušnin vyčenichal dětskou svačinu a nedokázal odolat, rychle ji popadl a sežral.

Humanoidní roboti si zaběhli první půlmaraton

V Pekingu se uskutečnila světová premiéra. Poprvé v historii se na start půlmaratonu postavili humanoidní roboti. Trasu dlouhou 21 kilometrů zvládl nejrychleji robot Tiangong Ultra, který doběhl do cíle za 2 hodiny, 40 minut a 42 sekund a ukázal, kam až se dnes vývoj robotiky posunul.

V Číně zavedli speciální tramvaj pro mazlíčky

V Číně zavedli speciální tramvaj pro zvířecí mazlíčky. Linka jezdí ve městě Čchang-čchun. Majitelům umožňuje v určitých hodinách převážet zvířecí kamarády přímo uvnitř vozu. Na jedné palubě jich tak mohou být i desítky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...

31. prosince 2025  9:17

OBRAZEM: Tajemná obálka TGM či odchod „atomové baby“. Rok 2025 očima fotografů

Vatikán, 26 4. 2025. Pohřeb papeže Františka

Rok 2025 přinesl silné emoce i historické milníky. Sportovní triumfy a porážky střídaly tiché chvíle posledního rozloučení, výjimečné přírodní úkazy i konec éry těžby černého uhlí v Česku. Do země...

31. prosince 2025  9:13

Česko se chystá na vstup do nového roku. V ulicích budou tisíce policistů

Centrum Prahy se chystá na příchod nového roku. Na Václavském náměstí dopoledne...

Česko se chystá na příchod nového roku 2026. Na pořádek ve městech budou dohlížet tisíce policistů. Zaměří se mimo jiné na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky, který platí v řadě...

31. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  9:12

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Američané bombardovali Venezuelu, šamani už věští Madurův pád

Americké letouny F-35 Lightning II na vojenské základně na Portoriku (30...

Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Uvedl to kolumbijský prezident Gustavo Petro. Není jasné, zda jde o stejné místo...

31. prosince 2025  8:51

Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných

Srážku vlaků u Machu Picchu nepřežil jeden ze strojvedoucích, více než 30 lidí...

V Peru se srazily dva vlaky s turisty mířícími ke slavné památce Machu Picchu. Nejméně jeden člověk zahynul, více než 30 bylo zraněno.

31. prosince 2025  8:43

Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Co naše čtenáře nejvíc zaujalo v roce 2025

Červencový obří výpadek elektřiny silně konkuruje parlamentním volbám v souboji o největší událost končícího roku 2025; aspoň pokud to měříme zájmem čtenářů stránek iDNES.cz. Prémiovému obsahu vládly...

31. prosince 2025  8:01

Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové

Když před čtyřmi lety utrpěla tehdejší ČSSD ve sněmovních volbách debakl, byla otázka případného prodeje Domu kultury Střelnice v Hradci Králové kacířská. Jenže nyní, po dalším volebním propadáku a...

31. prosince 2025  7:47,  aktualizováno  8:47

Svět vstoupí do roku 2026. Změnu letopočtu oslaví jako první Kiribati

Lidé v australském Sydney se chystají oslavit příchod nového roku 2026. (31....

Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový...

31. prosince 2025  7:13

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  6:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu...

31. prosince 2025  6:34

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.