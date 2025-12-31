VIDEA ROKU 2025: Bizarní momenty z Číny, které obletěly svět

Mladík vyhrál soutěž v „lenosti“
Ve Vnitřním Mongolsku v Číně proběhl bizarní souboj o to, kdo vydrží nejdéle ležet bez jediného vstání. Z více než 200 soutěžících zůstalo po 24 hodinách jen 54 a vítězem se stal mladík, který na matraci strávil 33 hodin a 35 minut. Účastníci mohli používat telefony, číst nebo objednávat jídlo, ale nesměli se posadit ani odejít, a to ani kvůli toaletě.
Policejní pes v Číně „okradl“ dítě o svačinu
První čínský policejní pes plemene corgi se nečekaně stal hvězdou sociálních sítí. Během hlídkování totiž místo výbušnin vyčenichal dětskou svačinu a nedokázal odolat, rychle ji popadl a sežral.
Humanoidní roboti si zaběhli první půlmaraton
V Pekingu se uskutečnila světová premiéra. Poprvé v historii se na start půlmaratonu postavili humanoidní roboti. Trasu dlouhou 21 kilometrů zvládl nejrychleji robot Tiangong Ultra, který doběhl do cíle za 2 hodiny, 40 minut a 42 sekund a ukázal, kam až se dnes vývoj robotiky posunul.
V Číně zavedli speciální tramvaj pro mazlíčky
V Číně zavedli speciální tramvaj pro zvířecí mazlíčky. Linka jezdí ve městě Čchang-čchun. Majitelům umožňuje v určitých hodinách převážet zvířecí kamarády přímo uvnitř vozu. Na jedné palubě jich tak mohou být i desítky.