Viceprezident USA Vance odletí do Pákistánu na další kolo jednání s Íránci

Autor: ,
  6:37
Americký viceprezident J. D. Vance odletí do pákistánské metropole Islámábádu, aby s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterý to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Americký prezident J. D. Vance na jednání s íránskou delegací v Islámábádu. (11. dubna 2026) | foto: ČTK

Mírová jednání v pákistánské metropoli Islámábádu. (11. března 2026)
Mírová jednání v pákistánské metropoli Islámábádu. na Bezpečí dohlíží...
V pákistánské metropoli Islámábádu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi...
Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....
32 fotografií

V neděli prezident Donald Trump oznámil, že v pondělí večer do Pákistánu, který je zprostředkovatelem mírových rozhovorů, dorazí americká delegace, aby se účastnila jednání s Teheránem; zatím však její přílet potvrzen nebyl. Nyní ale dva zdroje Axiosu řekly, že Vance odletí z USA dnes ráno tamního času, třetí pak hovořil o možném odletu v noci na dnešek.

Axios rovněž napsal, že Bílý dům v pondělí vyčkával na signál z Teheránu, že do Islámábádu pošle vyjednávače. Vyjádření íránské strany ale podle zdrojů nabralo zpoždění, zřejmě kvůli tlaku Revolučních gard na vyjednávače, aby zastávali tvrdší postoje. Pákistán společně s Egyptem a Tureckem ale na Teherán naléhaly, aby do Islámábádu poslal delegaci.

Očekává se, že Vanceho budou v Islámábádu doprovázet prezidentův zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner.

Teherán svoji účast podmiňoval tím, že Spojené státy nejdříve musí ukončit námořní blokádu íránských přístavů. Trump zase v pondělí uvedl, že prodloužení příměří je velmi nepravděpodobné, pokud Teherán neuzavře dohodu.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf, který patří mezi vedoucí diplomaty íránské delegace, prohlásil, že Teherán odmítá jednat s USA, pokud budou islámské republice vyhrožovat, uvedla v noci na dnešek agentura Reuters. Ghálíbáf rovněž poznamenal, že Trump chce z jednacího stolu udělat stůl poražených.

Axios uvedl, že Trump by přece jen souhlasit s prodloužením příměří i bez konečné dohody, pokud bude znatelný pokrok v jednáních.

Válka na Blízkém východě začala na konci února údery Spojených států a Izraele na Írán. Jako jeden z hlavních důvodů útoku označil americký prezident Donald Trump zastavení teheránského jaderného programu.

Jedním z aktuálních sporných bodů je Hormuzský průliv, který je klíčový pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu. Úžinu Írán prakticky zablokoval. V pátek Teherán sice oznámil znovuotevření průlivu, ale už v sobotu ho opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké námořní blokádě, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.