Viceprezidentka streamerkou. Harrisová spouští svůj vlastní kanál na Twitchi

Demokraté investovali velké množství peněz do digitalizace kampaně, proto také zaměstnali více než 175 odborníků na digitální organizaci, tvorbu online obsahu, internetovou reklamu a fundraising. Poté, co Kamala Harrisová vyskočila do čela kandidátky, se její počet sledujících na Tiktoku zpětinásobil, nemluvě o obsahu, který získal 232 milionů shlédnutí a 33 milionů laiků.

I její kanál na Twitchi má být součástí digitální kampaně, jejíž cílem je zapojit i mladé a hůře dostupné voliče do listopadových voleb. Na této streamovací platformě vystupuje pod jménem (nickem) kamalaharris, čímž rozšířila svou plejádu sociálních sítí. Harrisová na Twitchi vysílala živě právě v den oficiálního přijetí nominace jako kandidátky do prezidentských voleb, tedy ve čtvrtek.

Viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová má svůj vlastní kanál na Twitchi. (23. srpna 2024)

„Úkolem naší kampaně je prorazit historicky personalizované mediální prostředí a přenést viceprezidentku a její vizi o budoucnosti přímo k hůře dostupným voličům a těm, kteří budou rozhodovat o těchto volbách,“ uvedl mluvčí Harrisové Seth Schuster.

Dvou stům influencerům bylo dovoleno, aby informovali o sjezdu Národní Demokratické strany. Bylo to poprvé, co se nezávislý internetový tvůrci mohli účastnit podobné události. Díky tomu dostali příležitost navštivit večírky na jachtě, salónky s jídlem a vínem zdarma. Nebo také udělat rozhovory s politiky a vedoucími představiteli strany, například s předsedou demokratů Jaime Harrisonem.

Nejedná se první pokus vrcholných amerických politiků zaujmout voliče skrze streamovací služby. Během prezidentských voleb v roce 2020 měl svůj streamovací kanál na Twitchi i bývalý prezident Donald Trump. Tomu však účet pozastavili 6. ledna 2024, kvůli loňskému útoku na kapitolu, pak mu ho znovu v létě obnovili.