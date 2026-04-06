Vrazi jako žádané zboží. TikTokový trend vrhá ženy do náruče vězňů

Američana Jamese Broadnaxe čeká příští měsíc trest smrti za vraždu dvou hudebních producentů. Do vězení mu napsala jednatřicetiletá britská recepční Tiana Krasniqiová, která původně chtěla jeho případ využít pro studii o rasových rozdílech v uplatňování trestu smrti v USA.
Nakonec se do něj zamilovala. Dnes jsou zasnoubení a plánují svatbu, přestože jejich kontakt probíhal pouze přes skleněnou přepážku. „Lidé dnes chtějí fyzickou blízkost dřív než tu emocionální. Já to mám naopak,“ vysvětluje.
Krasniqiová se snaží svého partnera zachránit. Přestěhovala se kvůli němu do Houstonu a sestavila tým právníků. Zároveň ale přiznává, že kvůli tomu téměř nevídá svou devítiletou dceru. „Je to těžké, ale zároveň ji tím chráníme,“ uvedla pro The Times.
Seznámili se přes web writeaprisoner.com, který umožňuje lidem psát vězňům. Někteří odsouzení tam otevřeně hledají romantické vztahy, jiní spíše pracovní příležitosti nebo pomoc po propuštění.
Podobný příběh má i Texasanka Erica Saundersová, která se seznámila se svým manželem, když byl ještě ve vězení za ozbrojenou loupež. Kontaktoval ji původně jako realitní makléřku kvůli bydlení. Svůj vztah později sdílela na TikToku a sledující vyzvala, aby „následovali své srdce“.
Amorův koutek s vrahy
Romantická komunikace s vězni se na sociálních sítích stala trendem. Vznikla komunita takzvaných „prison wives“ a „prison girlfriends“, jejichž příspěvky sbírají miliony zhlédnutí.
Jednou z nich je tvůrkyně vystupující jako „Paní Kingová“, která na TikToku sdílí obsah o svém vztahu s mužem odsouzeným za dvojnásobnou vraždu. Zároveň publikuje takzvaný „Amorův koutek“, kde představuje „vězně týdne“ včetně jejich představ o partnerce.
Bývají mezi nimi často muži, kteří spáchali vraždu; nechybí ani imigrant z Ugandy nakažený virem HIV a odsouzený za sexuální násilí.
Jedním z těchto vězňů je i Edward Kyle Roberts, který pod vlivem drog ubodal jednaosmdesátiletou ženu a jejího třiadevadesátiletého manžela. Dvojici vybral zcela náhodou, věřil, že jenom tak napní svůj osud a stane se králem. U soudu se kál, že „není monstrum“ a že „jejich smrt mu dala druhou šanci“, aby se držel dál od drog.
Že podobné vztahy nemusí končit dobře, ukazuje příběh třiatřicetileté Emmy Bradfordové. Svého manžela, odsouzeného za krádeže aut, poznala přes zprávy. Krátce po propuštění ji ale podvedl a po půl roce se vrátil zpět do vězení.