V USA zamkli 134 tisíc trestanců na celách, reagují na násilí vězeňských gangů

Vězeňská správa uvedla, že při bitkách ve federálním vězení v texaském Beaumontu zemřeli dva lidé a dva další byli s blíže neupřesněnými zraněními převezeni do nemocnice.

Podle americké správy věznic došlo k bitce mezi vězni v beaumontské věznici v pondělí krátce před polednem místního času. Uvedla také, že další vězni nebyli zraněni.

Uzavření trestanců na celách ve všech amerických federálních nápravných zařízeních je krajně neobvyklý krok, podotýká Reuters. Podle vězeňské správy jde o „dočasné opatření k zajištění pořádku v našich zařízeních“, které „nepotrvá dlouho“.

Deník The New York Times s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že do bojů ve věznici v Beaumontu se zapojili členové salvadorského pouličního gangu MS-13. Panovaly obavy, že se odtud násilí rozšíří i do dalších věznic.

Během lockdownu nesmí vězni většinu dne opustit celu, zrušeny jsou také návštěvy. Ty ale kvůli šíření koronaviru ale část věznic zrušila už dříve.