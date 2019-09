Starostu uvěznili. Na postu ho nahradila manželka odsouzená ve stejné kauze

Žena sama přitom dostala v téže kauze tři roky, ale ze zdravotních důvodů do vězení nešla. Oba manželé se proti rozsudku odvolali.

Radnice města s 65 000 obyvateli pak v sobotu oznámila, že Patricka Balkanyho v jejím čele dočasně zastoupí jeho žena. Technicky jí totiž nic nebrání úřad zastávat - a to i přesto, že nesmí stejně jako manžel několik let vykonávat veřejné funkce. Na radnici tak může setrvat do doby, než soud projedná její odvolání.

Jakkoli je celá situace absurdní, z právního hlediska je vše v pořádku, píše francouzský tisk. Ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová ale střídání na radnici v Levallois-Perret označila za šokující.

Balkanyho skandály jsou ve Francii velmi známé už desítky let. Někdejší přítel prezidenta Nicolase Sarkozyho byl často souzen v různých aférách už v minulosti. Málokdy byl ale odsouzen jako v roce 1996 za to, že ve své domácnosti nechal pracovat zaměstnance radnice.

Se svou manželkou, která se před začátkem současného procesu loni v květnu pokusila o sebevraždu, tvoří podle francouzského tisku nerozlučný pár.

Odsouzeni byli za to, že v letech 2010 až 2015 řádně neplatili daně, především ze svých luxusních nemovitostí.