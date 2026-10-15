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Kostarika otevřela obří vězení po vzoru Salvadoru, pojme pětinu trestanců v zemi

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  15:46
Kostarika, dlouho považovaná za nejbezpečnější zemi Střední Ameriky, přitvrzuje v boji proti drogovým kartelům. Ve středu tamní prezidentka Laura Fernandezová slavnostně otevřela novou věznici s maximální ostrahou (CACCO). Zařízení inspirované kontroverzním salvadorským modelem pojme přes pět tisíc trestanců.

Známý turistický ráj si v posledních letech láme hlavu s vlnou násilí. Války gangů o trasy pro pašování drog navýšily statistiky vražd do historických výšin. V roce 2023 jich Kostarika zaznamenala rekordních 905. V roce 2024 jich bylo mírně pod devět set.

Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (14. října 2026)
Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (8. října 2026)
Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (14. října 2026)
Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (14. října 2026)
Nová věznice s maximální ostrahou (CACCO) v Alajuele v Kostarice (14. října 2026)
34 fotografií

Nové Středisko s vysokou ostrahou proti organizovanému zločinu (CACCO) nedaleko metropole San José by mohlo pomoci trend zvrátit. Projekt, který loni prosadil předchozí prezident Rodrigo Chaves, pojme 5 100 vězňů. To odpovídá zhruba pětině celé současné vězeňské populace v zemi. První trestanci by se sem měli přesunout už na konci letošního října.

„Vězeňský systém infiltroval organizovaný zločin a my nad ním musíme znovu získat absolutní státní kontrolu,“ zdůraznil ministr spravedlnosti Gabriel Aguilar.

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Kostarická verze obří věznice se silně inspirovala tou salvadorskou (CECOT), kterou lidskoprávní organizace dlouhodobě kritizují za nelidské podmínky. Tato bude o něco mírnější. Na rozdíl od Salvadoru, kde vězni spí na holé oceli bez matrací a v naprosté izolaci, kostarické úřady povolí trestancům návštěvy rodin, doručování balíčků i krátké telefonáty.

Stávající prezidentka Fernandezová se navíc už v pátek chystá přímo do Salvadoru na setkání s tamním lídrem Nayibem Bukelem, jehož nekompromisní potírání gangů slouží Kostarice jako vzor.

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Podle Fernandezové ale úspěch nové věznice stojí na soudech. Její vláda se s kostarickou justicí dlouhodobě pře o politiku boje proti kriminalitě. Soudci jsou prý pod politickým tlakem a místy dochází k narušováním demokracie.

Vzhledem k rozsahu krize už prezidentka uvedla, že by Kostarice v boji s mezinárodním organizovaným zločinem výrazně pomohla větší bezpečnostní přítomnost Spojených států.

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